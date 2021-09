Samsung RAM Plus – funkcja wirtualnej pamięci RAM zagości na smartfonach

Od jakiegoś czasu producenci smartfonów zaczęli wprowadzać do swoich urządzeń funkcję wirtualnej pamięci RAM. Taką możliwość oferuje chociażby Xiaomi czy Oppo, ale wygląda na to, że również Samsung pójdzie w ich ślady wprowadzając na swoich Samsung RAM Plus.

Wirtualna pamięć RAM, czyli funkcja, którą oferuje coraz więcej producentów smartfonów

Głownie w ostatnich miesiącach słyszymy na ten temat coraz więcej. W specyfikacjach nowych urządzeń Oppo, realme czy Xiaomi możemy przeczytać, o możliwości rozszerzenia pamięci RAM, o wirtualnej pamięci RAM lub funkcji dynamicznego rozszerzania pamięci RAM. Wszystkie te terminy odnoszą się do tej samej funkcjonalności. Pozwala ona, w uproszczeniu, na wykorzystanie pamięci wewnętrznej telefonu jako dodatkowej pamięci RAM. Zwykle producenci pozwalają na rozszerzenie do od 1 do 5GB, choć zdarza się nawet 7 GB. Na przykład, posiadając smartfon z 8 GB RAM i 128 GB pamięci ROM, po włączeniu tej funkcji (jako przykład weźmy rozszerzenie o 5 GB) mamy technicznie 13 GB RAM i 123 GB pamięci wbudowanej.

Dzięki temu możemy uruchomić więcej aplikacji zachowując płynną wydajność smartfona. Aplikacje, które nie mają funkcji dynamicznych w tle są przechowywane w wirtualnej pamięci, podczas gdy te bardziej wymagające, bierze na siebie pamięć rzeczywista. Przekłada się to na możliwość dłuższego ich działania w tle.

W ostatnim czasie producenci smartfonów coraz częściej zaczęli sięgać po tę funkcję. Trudno się temu dziwić, pojawia się coraz więcej zasobożernych aplikacji, które wymagają od urządzeń większej wydajności. Tymczasem fizyczne zwiększenie pamięci RAM wiąże się z większymi kosztami, a co za tym idzie – z wyższymi cenami urządzeń. Tymczasem wirtualna pamięć RAM nie generuje dodatkowych kosztów, a pozwala spełnić oczekiwania klientów. Co istotne, funkcja ta może zostać dodana w formie aktualizacji.

Nadchodzi Samsung RAM Plus

W smartfonach Oppo czy realme już możemy korzystać z wirtualnej pamięci RAM. Teraz dowiedzieliśmy się, że również Samsung ma zamiar wprowadzić tę funkcję w swoich urządzeniach, a dokładniej – w jednym urządzeniu, przynajmniej na razie. W Indiach pojawiła się aktualizacja dla Samsunga Galaxy A52s 5G, która umożliwia dynamiczne rozszerzenia pamięci RAM o dodatkowe 4GB. Oczywiście kosztem pamięci wbudowanej.

Jest to więc pierwszy model, który dostanie Samsung RAM Plus. Można się spodziewać, że w najbliższym czasie funkcja trafi także do innych urządzeń producenta. Nie wiemy jednak kiedy to nastąpi. Jeśli pojawią się na ten temat jakieś informacje – damy Wam znać.