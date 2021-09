Czujniki aparatu w iPhone’ach mogą zostać uszkodzone przez wibracje silnika

Nowy dokument wsparcia opublikowany przez Apple informuje nas, że czujniki aparatu w iPhone’ach mogą ulec uszkodzeniu, gdy urządzenia zostaną narażone na drgania o określonej częstotliwości. Chodzi m.in. o wibracje silników w motocyklach.

Wibracje silnika mogą zniszczyć czujniki aparatu w iPhone’ach – ostrzega Apple

Na forum wsparcia Apple pojawił się nowy post. Dowiadujemy się z niego, że wystawienie iPhone’a na wibracje o wysokiej amplitudzie, „zwłaszcza te generowane przez silniki motocyklowe o dużej mocy”, może uszkodzić system kamer w urządzeniu. W dokumencie możemy przeczytać, że z tego powodu nie zaleca się montowania iPhone’a na pojeździe. Dlaczego silnik motocykla tak źle wpływa na aparaty?

Tutaj sprawa sprowadza się do dwóch funkcji – optycznej stabilizacji obrazu (OIS) i autofokusu z zamkniętą pętlą (AF). OIS do działania wykorzystuje żyroskop, zaś AF w zamkniętej pętli – czujniki magnetyczne. Podczas robienia zdjęć czy nagrywania filmów pomagają one kompensować ruch i wibracje. Zostały one zaprojektowane z myślą o trwałości, a długotrwałe i bezpośrednie narażenie tych systemów na wibracje o wysokiej amplitudzie w określonych zakresach częstotliwości może prowadzić nie tylko do pogorszenia wydajności, ale również do uszkodzeń.

Apple zaleca jednak ostrożność także w przypadku motorowerów czy rowerów elektrycznych. Na tych pojazdach najlepiej zastosować przynajmniej uchwyt tłumiący wibracje, co pomoże w zminimalizowaniu ryzyka uszkodzenia. Warto wspomnieć, że już kilka lat temu pojawiły się pierwsze informacje o usterkach, jakie w iPhone’ach powodowało montowanie ich np. na rowerach górskich. Nie wiadomo więc, czy problem się nasilił, czy może Apple po prostu postanowiło to uściślić na swojej stronie wsparcia.

Które modele są narażone na takie uszkodzenia? OIS i/lub AF w zamkniętej pętli znajdziemy już w iPhone 6 Plus, 6s Plus oraz od iPhone 7 w górę. Warto więc o tym pamiętać, bo w przeciwieństwie do zakłóceń generowanych przez urządzenia z polem magnetycznym, te spowodowane wibracjami nie są tylko chwilowe i mogą powodować trwałe uszkodzenie czujników aparatu w iPhone’ach.