Samsung uruchomił testy beta One UI 4.0 na systemie Android 12 dla posiadaczy Galaxy S21

Było po drodze trochę opóźnień, ale w końcu ruszyła beta One UI 4.0 na systemie Android 12. Użytkownicy smartfonów Galaxy S21 mogą już ją testować.

Samsung uruchamia program One UI 4.0 Beta oparty na systemie Android 12

Choć testy beta miały ruszyć jeszcze w ubiegłym tygodniu, to ich oficjalne rozpoczęcie nastąpiło dopiero teraz. Nie czekaliśmy więc zbyt długo, a dokładniej – nie czekali posiadacze smartfonów z serii Galaxy S21, bo to oni mogą już zapisywać się do grona testerów za pośrednictwem aplikacji Samsung Members. Zapewne teraz większość z Was pomyślała sobie, że co z tego, skoro i tak nie testy nie są dostępne w Polsce. Serwis Android Authority zdradził dostępność One UI 4.0 Beta i okazuje się… że oprócz użytkowników z Chin, Korei Południowej, Indii, Niemiec, Wielkiej Brytanii i USA, do programu mogą również przystąpić Polacy. Oczywiście tylko ci, którzy posiadają modele Galaxy S21, Galaxy S21+ lub Galaxy S21 Ultra. Warto więc zerknąć do aplikacji, choć należy pamiętać, że w zależności od kraju data premiery może się nieco różnić.

One UI 4.0 oparty na Androidzie 12 oferuje nowe i ulepszone możliwości personalizacji i prywatności. Dzięki nowemu oprogramowaniu, użytkownicy mogą tworzyć własne zoptymalizowane „doświadczenia mobilne”. Oznacza to, że użytkownicy dostaną do dyspozycji nowy interfejs z możliwością personalizacji nakładki przy pomocy wielu funkcji. Dostostosujemy pod siebie również ekrany główne, ikony, powiadomienia i wiele innych. Nie zabrakło nowych widżetów, które Samsung przeprojektował tak, by dostarczały więcej informacji. Ciekawą nowością będzie również funkcja Always On Display.

One UI 4.0 na systemie Android 12 wprowadza również kilka nowych funkcji skupiających się na prywatności i ochronie. Użytkownicy zostaną poinformowani, gdy aplikacje używają kamery lub mikrofonu. Opcja ustawień systemu Android 12 również została rozszerzona, dzięki czemu będzie można przejrzeć historię uprawnień z ostatnich siedmiu dni, a nie tylko z ostatnich 24 godzin.

Z innych nowości, jakie znajdziemy w One UI 4.0 warto wspomnieć o: