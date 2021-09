Ulepszanie krążownika rakietowego Admirał Nachimow trwa. Wiemy kiedy ruszą próby morskie

Admirał Nachimow jest stary. Do służby wszedł w 1988 roku, choć stępkę pod jego budowę położono 15 lat wcześniej. Najpierw był radziecki, a teraz już rosyjski i jako krążownik rakietowy z napędem atomowym projektu 1144 nie zestarzał się godnie. Dlatego też, w 2013 roku, oficjalnie rozpoczęto jego modernizację. Ulepszanie krążownika rakietowego Admirał Nachimow trwa nadal, ale wiemy, kiedy się zakończy. Przynajmniej w teorii.

Co tam u krążownika rakietowego Admirał Nachimow? Ulepszenia ponoć trwają, a próby morskie rozpoczną się już wkrótce

Wyjawił to właśnie państwowej agencji TASS zastępca dyrektora generalnego ds. przemysłu stoczniowego United Shipbuilding Corporation, czyli niejaki Vladimir Korolyov. Według jego słów „prace przebiegają zgodnie z harmonogramem”, a on sam wierzy, że „krążownik rozpocznie próby w 2023 roku”. W samą porę, bo w rzeczywistości Admirał Nachimow ma ciekawą historię, która w kwestii jego stoczniowego pobytu sięga aż 1999 roku. Drogę z Siewieromorska do Siewierodwińska, a dokładniej mówiąc, do tamtejszej stoczni Sevmash pokonał jednak wcześniej, bo już w 1997 roku, więc dwa lata musiał oczekiwać na oficjalne przyjęcie.

Właśnie tak – ten krążownik rakietowy trafił do stoczni Sevmash całe 22 lat temu, ale te pierwsze prawdziwe prace nad jego modernizacją ruszyły dopiero w 2013 roku. Pięć lat wcześniej, bo we wrześniu 2008 roku, wyładowano dopiero zużyte paliwo jądrowe. Początkowo zresztą podawano, że prace nie potrwają dłużej, niż 8 lat, ale coś ewidentnie poszło nie tak. Nic dziwnego, bo podczas ulepszania krążownika Admirał Nakhimov stoczniowcy muszą zmierzyć się z wieloma problemami związanymi z układem napędowym okrętu, jak i jego bojowym oraz radioelektornicznym uzbrojeniem. Z kolei teraz specjaliści prowadzą ponoć, zakrojone na szeroką skalę, prace nad systemami rakietowymi krążownika (via Naval News).

Z tego co wiadomo, po ulepszeniu Admirał Nachimow sięgnie po systemy rakietowe SS-N-27 Sizzler oraz SS-N-26 Strobile, a w przyszłości będzie pływał z pociskami hipersonicznymi Zircon. To jednak nie koniec, bo wedle CEO Sevmash, ten krążownik rakietowy otrzyma również systemy obrony powietrznej SA-N-6 Grumble, SA-22 Greyhound, system torped Paket-NK i pociski przeciw okrętom podwodnym w postaci Otvet.

To, jak przebiega ulepszanie krążownika rakietowego Admirał Nachimow, ewidentnie nie jest najlepszym przykładem ulepszania floty, ale trwa i to być może jest najważniejsze. W 2012 roku zakończono projekt techniczny jego modernizacji, a rok później Sevmash podpisał kontrakt z rosyjskim Ministerstwem Obrony o wartości 50 mld rubli na naprawę i modernizację z umownym terminem jego powrotu do floty w 2018 roku.