Wydajność karty graficznej Intela w Geekbench. Mobilny rdzeń DG-512EU przestał być tajemnicą

Chociaż Intel ujawnił już wiele szczegółów na temat swoich procesorów graficznych Alchemist, to nadal nie znamy tego, jakie dokładnie karty Intel Arc wejdą w grę i jak wiele będą miały do zaoferowania. Jednak teraz tajemnicą przestała być wydajność karty graficznej Intela w Geekbench, którą wyposażono w mobilną wersję GPU DG-512EU.

Wiemy, że pierwsza iteracja procesorów graficznych Intela opartych na architekturze Xe-HPG będzie nosiła nazwę kodową Alchemist. Trafi ona nie tylko na pokład kart graficznych do komputerów stacjonarnych, ale też urządzeń mobilnych (laptopów). Dziś właśnie to ten drugi segment dał o sobie się we znaki i to nie byle jakie, bo sprowadzające się do najwydajniejszego planowanego GPU w rodzinie Intel Arc.

Wyciekła wydajność mobilnej karty graficznej Intela w Geekbench i tradycyjnie dla testów wczesnych wersji Intel Arc nie zachwyca

Ten właśnie pojawił się w Geekbench i choć nie ma żadnych wskazań, że to jakaś dedykowana karta graficzna (bo jej nazwa sprowadza się po prostu do wzmianki o „Xe Graphics”), to mamy pewność, że to mobilny rdzeń DG2-512EU. Wskazuje na to zarówno specyfikacja tego rdzenia graficznego, jak i jego połączenie z procesorem mobilnym Intel Core i7-11800H z rodziny Tiger Lake-H.

Intel najwyraźniej nie czeka na premierę swoich nowych procesorów Alder Lake, ani na ofensywę ze strony AMD, rozwijając już swoje nowe laptopy. Raczej. Równie dobrze Intel mógł po prostu zdecydować się na tę platformę, aby testować swoje nowe karty graficzne. W tym przypadku testowi został poddany procesor graficzny Intel Arc DG-512EU, czyli z 512 jednostkami obliczeniowymi (czyli Xe-Cores), który działał z maksymalną częstotliwością na poziomie 1800 MHz.

To wprawdzie nie pierwszy raz, kiedy widzimy GPU Xe-HPG w Geekbench, bo już z wcześniejszych wycieków modelu DG2-256EU, a także DG2-128EU dowiedzieliśmy się, że na ten moment wydajność kart Intela jest… żałosna. 512EU jest naturalnie wyraźnie wydajniejszy niż oba modele o niższej specyfikacji (o 85% względem DG-256EU), ale w tej chwili nie zbliża się nawet do kart graficznych konkurencji ze średniej klasy. Na ten moment jego możliwości nie dorównują Radeonowi RX 570, czy GeForce GTX 1650, ale wedle plotek ma finalnie walczyć z kartą RTX 3070.