Z Księżyca też wyślesz selfie! W 2024 r. startuje nowy satelita komunikacyjny

Podczas załogowych i bezzałogowych misji na Księżyc potrzebne jest wydajne i stabilne łącze komunikacyjne. Wkrótce może być to łatwiejsze dzięki kontraktowi podpisanemu przez ESA i Surrey Satellite Technology LTD (SSTL). Satelita Lunar Pathfinder, który wystartuje w 2024 r. pomoże w powrocie ludzi na Srebrny Glob.

Ludzkość wróci na Księżyc – to już pewne. Bez tego bowiem nie uda się misja na Marsa. Można wręcz stwierdzić, że w najbliższych latach nasz naturalny satelita będzie dość często odwiedzanym miejscem. Misja Artemis to pierwsze, co przychodzi na myśl, ale będą jeszcze rosyjskie lądowniki Łuna 25 i 27 oraz European Large Lunar Lander.

Lunar Pathfinder to pierwszy krok w kierunku ustanowienia stałego łącza komunikacyjnego z Księżycem. Podobnych inicjatyw będzie coraz więcej, zwłaszcza jeżeli na Srebrnym Globie powstanie stała baza, a kosmiczna turystyka rozkręci się na dobre.

Łącze komunikacyjne dla przyszłych misji

Niewidoczna strona Księżyca i jego bieguny są szczególnie interesujące dla agencji kosmicznych jako potencjalne źródło zasobów wody, paliwa i tlenu. Lunar Pathfinder zapewni stały kontakt z Ziemią zarówno przez astronautów, jak i roboty.

Lunar Pathfinder

Eksploracja polega na odkrywaniu i zwracaniu wiedzy na Ziemię, dlatego w nowej erze eksploracji Księżyca potrzebujemy solidnej i szybkiej usługi komunikacyjne. Lunar Pathfinder firmy SSTL będzie dostępny dla wszystkich, umożliwiając tańszą naukę o Księżycu, demonstrację technologii i komercyjną eksplorację. Jako lider w eksploracji Księżyca, ESA planuje szeroko korzystać z jej usług. David Parker, dyrektor ds. eksploracji człowieka i robotów w ESA

Misja Lunar Pathfinder zawiera również dwa oddzielne eksperymenty ESA, z których pierwszy testuje możliwość wykorzystania istniejących satelitów nawigacyjnych do pozycjonowania na Księżycu, a drugi to monitor pogody kosmicznej w celu zrozumienia poziomu promieniowania wokół Księżyca – ważnego dla astronautów.