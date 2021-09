Każdy punkt na tej fotografii to osobna gwiazda. Oto efektowne zdjęcie gromady kulistej

Kosmiczny Teleskop Hubble’a uwiecznił NGC 6717, czyli gromadę kulistą oddaloną od Ziemi o około 23 tysiące lat świetlnych. Wykonane zdjęcie pozwala uświadomić sobie, jak ogromny jest kosmos.

NGC 6717 to gromada kulista wchodząca w skład gwiazdozbioru Strzelca, będącego częścią naszej galaktyki. Na jej terenie znajdują się gwiazdy ściśle powiązane grawitacyjnie, a same gromady cechują się faktem, że w ich centrach zazwyczaj znajduje się więcej obiektów aniżeli na obrzeżach. Widać to również na poniższej fotografii, niezwykle rozświetlonej na środku i znacznie ciemniejszej po bokach.

Czytaj też: Gromada gwiazd skrywa się tuż przy Drodze Mlecznej. Zobaczcie nowe zdjęcie

Należy jednak zaznaczyć, że nie wszystkie ciała niebieskie uwiecznione na zdjęciu wchodzą w skład NGC 6717. Na pierwszy plan wysunęły się bowiem bliższe Ziemi obiekty. Te jasne gwiazdy otoczone są przez szpikulce dyfrakcyjne, które powstają na skutek oddziaływania światła emitowanego przez gwiazdy z elementami tworzącymi zwierciadło skupiające Kosmicznego Teleskopu Hubble’a.

Zdjęcie gromady kulistej NGC 6717 zostało wykonane przez Kosmiczny Teleskop Hubble’a

Na zdjęciu widać również obszar wypełniony gazem i pyłem, zdolnymi do pochłaniania światła. Jego absorpcja, określana przez astronomów mianem ekstynkcji, powoduje, iż obserwowanie gromad kulistych znajdujących się w pobliżu centrum naszej galaktyki jest szczególnie utrudnione. Tak też było w przypadku NGC 6717, oddalonej o mniej niż 8 tysięcy lat świetlnych od centrum Drogi Mlecznej.

Czytaj też: To tu rodzą się gwiazdy. Nowe zdjęcie pokazuje gromadę otoczoną gazowym obłokiem

Co ciekawe, pierwszą w historii gromadę kulistą odkrył Abraham Ihle. Ten niemiecki astronom dokonał przełomowej obserwacji w 1665 roku, kiedy zwrócił swój teleskop w kierunku Saturna. Wtedy też natrafił na gromadę Strzelca, znaną również pod nazwą M22. Znajduje się ona kolejno 10 400 lat świetlnych od naszej planety i około 16 000 lat świetlnych od centrum Drogi Mlecznej.

Chcesz być na bieżąco z CHIP? Obserwuj nas w Google News