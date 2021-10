Nowe 12-pinowe złącze zasilania kart graficznych PCIe 5.0 potwierdzone

Właśnie miała miejsce interesująca prezentacja firmy ASUS, zbiegająca się z konferencją ujawnienia procesorów Intel Core 12. generacji. W teorii dotyczyła przede wszystkim nowych płyt głównych z chipsetem Z690, ale z czasem przeszła też na zasilacze, potwierdzając nowe 12-pinowe złącze zasilania kart graficznych PCIe 5.0.

ASUS potwierdził 12-pinowe złącze zasilania kart graficznych PCIe 5.0

Na podstawie dotychczasowych nieoficjalnych doniesień możemy przypuszczać, że na początku następnego roku doczekamy się premiery karty graficznej GeForce RTX 3090 Ti, czyli nowego flagowca w rodzinie GeForce RTX od NVIDIA. Ten ma posiadać w pełni odblokowany rdzeń GA102 i podkręcone do granic 24 GB pamięci GDDR6X, co umożliwi tej karcie osiągnięcie przepustowości na poziomie ponad 1 TB/s. Jej TDP ma z kolei wynosić aż 450 watów.

Wspominam o tym nie bez powodu, bo najpewniej RTX 3090 Ti będzie pierwszą kartą graficzną, która nie zadowoli się normalnymi 8-pinowymi złączami zasilania. Wedle nieoficjalnych informacji, mowa o całkowicie nowym 12-pinowym standardzie związanym z PCIe 5.0, którego właśnie najwyraźniej potwierdził ASUS. Ten standard z pewnością znajdzie się na pokładzie flagowych GeForce RTX 4000 i Radeonów RX 7000 w przyszłym roku.

Wedle badań firmy, przy flagowych sprzętach potężne zasilacze zaczynają być coraz ważniejsze i bardziej kluczowe dla stabilności systemu. Być może najbardziej podkreśla to wykres, wedle którego GeForce RTX 3090 w szczycie i przez ułamek sekundy, wymagający do zmierzenia specjalistycznego sprzętu, może pobierać nawet 940 watów mocy. To ogromna ilość, która została wspomniana po to, aby podkreślić potencjał nowych zasilaczy firmy. Według ASUSa każdy z trzech ujawnionych modeli (1200W Platinum II, 1600W Titanium i 1000W Platinum II) poradzi sobie nawet z takim wyzwaniem.

Jako modele modularne, te nowe zasilacze ASUS ROG Thor będą w pełni kompatybilne z kartami graficznymi nadchodzącej generacji. To oznacza, że już w listopadzie (wtedy zadebiutują te zasilacze ROG Thor) tego roku będzie można położyć ręce na nowym przewodzie PCIe 5.0, który znajdzie się w pudełku. Ten ma zapewnić karcie dostęp do aż 600 watów mocy.

