Windows 10 21H2 – nadchodzi listopadowa aktualizacja systemu

Testerzy w kanale Release Preview mogą już pobrać i sprawdzić, jakie nowości przynosi jesienna aktualizacja Windows 10 21H2. Pobrać ją mogą również uczestnicy programu Insider. Wszyscy inni poczekają jeszcze trochę, bo do listopada. Jednak już teraz wiemy, co przyniesie nam ten update. Niestety, dużo zmian nie ma co oczekiwać.

Konkretna data aktualizacji nie jest jeszcze znana, ale pojawi się w przeciągu kilku następnych tygodni. Update Windows 10 21H2, znany także jako November 2021 Update. W zależności od posiadanego obecnie wydania, kompilacje będą miały inny numer. Uczestnicy programu Windows Insider, którzy już wcześniej zaktualizowali system do wydania 21H2 dostaną kompilację o numerze 19044.1288. Posiadacze majowego wydania 21H1 – 19043.1288, zaś ci, którzy nadal mają na swoim komputerze wydanie 20H2 otrzymają kompilację o numerze 19042.1288. Pomimo różnej numeracji aktualizacja wprowadzi te same nowości i poprawki.

Windows 10 21H2 – nowości

Jak już wcześniej wspomnieliśmy, dużo tego nie ma. Pierwsza z nowości to dodanie obsługi standardu WPA3 H2E w celu zwiększenia bezpieczeństwa Wi-Fi. Ma to pomóc w zabezpieczeniu sprzętu przed atakami cyberprzestępców. Microsoft doda też metodę wdrażania Windows Hello dla firm, więc raczej nie dotyczy to większości z nas. Dla przedsiębiorstw oznacza to szybsze wdrażanie, choć Microsoft nie precyzuje tutaj dokładnie o co chodzi. Kolejna nowość wprowadzi obsługę obliczeń GPU w podsystemie Windows dla systemu Linux (WSL) i wdrożeniach Azure IoT Edge dla systemu Linux w systemie Windows (EFLOW) na potrzeby uczenia maszynowego i innych przepływów pracy wymagających dużej mocy obliczeniowej. Nowe wydanie ma także zapewnić lepszą ochronę przed zagrożeniami typu ransomware.

Jeśli zaś chodzi o poprawki, to m.in.:

Rozwiązano problem, który uniemożliwiał na komputerach stacjonarnych otwieranie niektórych gier przez usługi.

Rozwiązano problem, który uniemożliwiał wprowadzanie tekstu za pomocą edytora Input Method Editor (IME).

Rozwiązano problem, który mógł powodować utratę ostrości okna Eksploratora plików podczas mapowania dysku sieciowego.

Rozwiązano problem z integralnością systemu, który powodował wycieki pamięci.

Rozwiązano problem uniemożliwiający dostęp do dysku sieciowego.

Rozwiązano problem, który uniemożliwiał uruchomienie usługi Windows Server, jeśli SrvComment ma więcej niż 128 znaków.

Jeśli natomiast czekacie na odświeżoną wersję Microsoft Store, to niestety jeszcze poczekacie. Nie pojawi się ona od razu z pierwszym wydaniem Windows 10 21H2. Microsoft nie podaje dokładnego terminu, informując jedynie, że stanie się to „wkrótce”.