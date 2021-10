Test pamięci DDR4 Aorus RGB 2x 8 GB 4800 MHz

Aorus RGB 2x 8 GB 4800 MHz to bardzo szybkie kości pamięci, które zaprezentował ten znany producent. Jak sprawdzą się one w testach?

Specyfikacja Aorus RGB 2x 8 GB 4800 MHz

Pamięci zapakowane są w standardowy karton. W środku nie ma nic więcej a szkoda, bowiem ściereczka była by miłym dodatkiem. Gwarancja jest dożywotnia, więc tutaj nie ma ograniczeń czasowych.

Do testów otrzymałem modele 4800 MHz o opóźnieniach CL 19-26-26-46. W sprzedaży jest wiele ich odmian, w tym 4400 MHz czy 3733 MHz. Natomiast nie znalazłem większej pojemności pojedynczej kości niż 8 GB, więc tutaj zbytnio wyboru nie ma.

Aorus RGB 2x 8 GB 4800 MHz pracują z napięciem 1,5 V. Wymiary to 8,6 mm x 137,4 mm x 39,8 mm, czyli pamięci nie są wcale aż tak wysokie. Całość wspiera oczywiście profil XMP, który bez problemów włączycie w BIOS. Pamięci sprawdzałem na dwóch płytach Aorus (Z590 Aorus Master oraz X570S Aorus Master) i nie było z nimi problemów.

Wygląd to zdecydowany plus testowanych konstrukcji. Podświetlenie wygląda świetnie, choć brakuje mi tutaj technologii wzajemnej synchronizacji. Same radiatory mają grubość 2 mm i są szare. Całość moim zdaniem jest elegancka, a dodatek w postacie podświetlenia rozświetli obudowę. Muszę tutaj tylko dodać, że same zdjęcia wykonałem na innej platformie, niż testy.

Platforma testowa Procesor AMD Ryzen 9 5950X Chłodzenie MSI MAG CoreLiquid 360RH Pasta Noctua NT-H1 Płyta główna X570S Aorus Master M.2 Samsung 970 Evo NVMe M.2 1TB Karta graficzna Gigabyte GeForce RTX 3080 Gaming OC 10G Zasilacz be quiet! Dark Power Pro P11 1200W Monitor AOC G2868PQU

Testy

Testy przeprowadziłem w 5 programach oraz w 5 grach. Wykorzystałem tutaj Cinebench R23 – test jednowątkowy i wielowątkowy. W przypadku 7-zip sprawdziłem ile trwa pakowanie 1353 plików o wadze 2,92 GB oraz 1 pliku o wadze 9,31 GB. Testy Handbrake polegały na sprawdzeniu czasu konwersji filmu .mp4 o długości 10 minut i 33 sekund do H.264 i H.265 (1080p30). W Corona Benchmark i V-Ray Benchmark wykorzystałem testy udostępnione przez producentów.

Odnośnie gier to zdecydowałem się na sprawdzenie wydajności w Watch Dogs: Legion (1920 x 1080, Ultra), Total War Saga: Troy (1920 x 1080, Ultra), Shadow of the Tomb Raider (1920 x 1080, Najwyższe), Metro Exodus Enhanced Edition (1920 x 1080, Ultra) oraz Cyberpunk 2077 (1920 x 1080, Ultra). Jeśli w danej grze dostępny był ray tracing i DLSS to obie technologie zostały wyłączone.

Wyniki są bardzo dobre. Pamięci gwarantują wysoką wydajność testowanego zestawu, choć oczywiście trzeba mieć na uwadze, że pracują one w trybie asynchronicznym. Nie miałem też żadnych problemów ze stabilnością kości po włączeniu profilu XMP.

Podkręcamy Aorus RGB 2x 8 GB 4800 MHz

Na zbyt wiele tutaj nie możemy oczekiwać. Po podniesieniu napięcia do 1,6 V udało mi się uzyskać 4933 MHz, a podnoszenie opóźnień nie miało na to wpływu. Z pamięci wyciągniecie więc tylko minimalnie więcej niż domyślne ustawienia.

Wyniki są tylko minimalne wyższe od tych bez OC, więc tutaj żadnego zaskoczenia nie ma.

Test Aorus RGB 2x 8 GB 4800 MHz – podsumowanie

Aorus RGB 2x 8 GB 4800 MHz to bardzo fajne kości pamięci, które są dobrze wykonane, znakomicie wyglądają oraz oferują niezłą wydajność. Pamiętajcie tylko, że na platformie AMD będą pracowały one w trybie asynchronicznym, a na Intel 11. generacji przy włączonym Gear 2. Jeśli więc mimo wszystko zależy Wam na takiej prędkości i macie płytę Aorus to powinniście być z nich zadowoleni.

A co z ceną? Aorus RGB 2x 8 GB 4800 MHz nie znalazłem w sklepach, jest za to wersja 4400 MHz w cenie ok. 815 zł. Kwota za szybsze kości powinna być więc większa, ale nie jakoś wybitnie wysoka w porównaniu do konkurencji.

Za dostarczenie procesora AMD Ryzen 9 5950X dziękuję sklepowi X-Kom.