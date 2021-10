F.I.S.T.: Forged In Shadow Torch – test wydajności kart graficznych Nvidia

F.I.S.T.: Forged In Shadow Torch to najnowsza gra, która umożliwia włączenie ray tracingu i DLSS. Jak wypadną w niej nasze karty graficzne?

Wymagania F.I.S.T.: Forged In Shadow Torch

Minimalne wymagania to:

CPU: Intel Core i5-6400 or AMD FX 8320

GPU: NVIDIA GTX 960 or AMD Radeon R9 280

RAM: 8 GB

Dysk: 25 GB

System: Windows 10 64-bit

Rekomendowane wymagania to:

CPU: Intel Core i5-6400

GPU: NVIDIA GTX 1060 6GB

RAM: 16 GB

Dysk: 25 GB

System: Windows 10 64-bit

Jak widać, wymagania nie są zbyt duże. Oczywiście, jeśli chcecie odpalić RT lub DLSS potrzebujecie karty RTX – na GTX nie da się tych opcji włączyć. Szkoda, że producent w rekomendowanych nie podaje alternatywy w postaci karty lub procesora AMD. Gra nie zajmuje też wiele miejsca na dysku, a minimalne wymagania mówią o tylko 8 GB pamięci RAM.

Testy przeprowadziłem na samym początku gry. Należy tutaj jednak pamiętać, że w ustawieniach maksymalna ilość fps to 120 – nie da się wybrać opcji nielimitowanej. Także samo DLSS działa tylko w trybie auto. Podczas testów wybrałem ustawienia graficzne High, także jeśli chodzi o ray tracing. Gra działa pod kontrolą API DirectX 12, a zainstalowane sterowniki to Nvidia Game Ready 472.12.

Platforma testowa Procesor Intel Core i9-10900K @ 5,1 GHz Chłodzenie Cooler Master MasterLiquid ML360R RGB Pasta Noctua NT-H1 Płyta główna ASRock Z590 Taichi Pamięć RAM XPG Spectrix D50 4x 8 GB 3600 MHz CL18 Dysk AORUS NVMe Gen4 SSD 1 TB Dysk Samsung 970 Evo NVMe 1 TB Zasilacz FSP Aurum PT 1000W Obudowa SilentiumPC Signum SG7V TG Monitor AOC G2868PQU

Testy w rozdzielczości 1920 x 1080

W tej rozdzielczości wszystkie testowane karty w każdej z rozdzielczości zapewniają płynną rozgrywkę. Dotyczy to także modeli GTX 1650 czy najsłabszego RTX 2060 po włączeniu tylko RT. Nie ma więc co się obawiać włączania maksymalnych detali nawet na słabszych kartach graficznych.

Testy w rozdzielczości 2560 x 1440

W kolejnej z rozdzielczości bez RT i DLSS karty GTX 6150 mają już problem z osiągnięciem średnio 60 fps. Po włączeniu RT dopiero RTX 3060 Ti zapewni taką liczbę klatek na sekundę. Natomiast jeśli dodacie do tego DLSS to każda z kart RTX nie będzie miała z tym problemów.

Testy w rozdzielczości 3440 x 1440

Bez DLSS i RT 60 fps zapewnia tutaj nawet GTX 1660 SUPER, co jest świetnym wynikiem. Po włączeniu ray tracingu sytuacja diametralnie się zmiania i dopiero RTX 3080 zapewnia taką liczbę fps. Ciekawa sytuacja jest po dodaniu DLSS – wyniki są większe niż przy analogicznych testach w rozdzielczości 2560 x 1440. Ponieważ wyniki bez DLSS są niższe niż w 2560 x 1440 (zgodnie z oczekiwaniami) to najwyraźniej technologia ta działa w innym trybie, co pozwala na podbicie ilości fps.

Testy w rozdzielczości 3840 x 2160

W ostatniej rozdzielczości średnio 60 fps uzyskacie na RTX 2070 SUPER (bez RT i DLSS) co jest bardzo dobrym wynikiem. Włączenie ray tracingu powoduje znaczny spadek klatek na sekundę i żadna z kart nie jest w stanie zapewnić tej liczby fps. Po włączeniu DLSS tak naprawdę nawet RTX 2060 SUPER zapewni w pełni płynną rozgrywkę – wyniki średniego fps są bardzo bliskie 60 fps.

Podsumowanie

F.I.S.T.: Forged In Shadow Torch okazuje się niezbyt wymagającym tytułem dla kart graficznych. Bez RT i DLSS na każdym z modeli możecie płynnie grać w rozdzielczości 1920 x 1080, a do uzyskania 60 fps w 3840 x 2160 wystarczy już RTX 2070 SUPER. Włączenie RT powoduje bardzo mocny spadek fps, ale na pomoc przychodzi tutaj DLSS, który zapewnia płynną rozgrywkę na większości kart graficznych nawet w najwyższej rozdzielczości. Do dyspozycji mamy jednak tylko tryb auto, który np. w 3440 x 1440 zapewnia większa ilość fps niż w 2560 x 1440 – musi tutaj działać w innym trybie. Szkoda, że twórcy jednak nie dodali możliwości wyboru Quality, Performance itp..

Dajcie znać czy graliście w F.I.S.T.: Forged In Shadow Torch i czy ten tytuł przypadł Wam do gustu. W najbliższym czasie na pewno pojawią się na CHIPie kolejne testy omawiające wydajność kart graficznych w najnowszych tytułach na rynku.