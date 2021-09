King’s Bounty II – test wydajności kart graficznych Nvidia

King’s Bounty II to gra, na którą dosyć mocno czekałem. Nie okazała się ona jakimś wybitnym hitem, ale na pewno udało mi się w nią wciągnąć. Jeśli chcecie w nią pograć to warto sprawdzić, jak spisują się w tym tytule karty graficzne Nvidia.

Wymagania King’s Bounty II

Wymagania minimalne podawane przez producenta to:

CPU: Intel Core i5-4690 / AMD FX-9370

GPU: GeForce GTX 970 / AMD Radeon RX 480

RAM: 8 GB

Dysk: 20 GB

System: Windows 10 64-bit

Jak sami widzicie wymagania nie są może wybitnie duże, ale RX 480 mimo wszystko jest sporym wymaganiem minimalnym (aktualnie karta używana chodzi po ponad 1000 zł na portalach aukcyjnych).

Wymagania rekomendowane to:

CPU: Intel Core i5-7400 / AMD Ryzen 7 1700X

GPU: GeForce GTX 1060 / Radeon RX 580

RAM: 8 GB

Dysk: 20 GB

System: WIndows 10 64-bit

Te są trochę wyższe, ale tutaj nie są zbyt przesadzone. Procesor nie musi być wybitnie wydajny, podobnie jak karta graficzna. Może to więc oznaczać, że na większości kart graficznych tytuł ten będzie prezentował całkiem niezłe wyniki. King’s Bounty II nie wymaga też 16 GB pamięci RAM, a 20 GB na dysku każdy z Was powinien znaleźć.

Testy przeprowadziłem obok mostu blisko teleportu Gościniec Floster. Każdy z testów powtórzyłem 3 razy lub do uzyskania powtarzalności. Wybrane ustawienia graficzne to Ultra, a King’s Bounty II działa pod kontrolą API DirectX 11. W testach skorzystałem też z najnowszych sterowników Nvidia Game Ready 472.12

Platforma testowa Procesor Intel Core i9-10900K @ 5,1 GHz Chłodzenie Cooler Master MasterLiquid ML360R RGB Pasta Noctua NT-H1 Płyta główna ASRock Z590 Taichi Pamięć RAM XPG Spectrix D50 4x 8 GB 3600 MHz CL18 Dysk AORUS NVMe Gen4 SSD 1 TB Dysk Samsung 970 Evo NVMe 1 TB Zasilacz FSP Aurum PT 1000W Obudowa SilentiumPC Signum SG7V TG Monitor AOC G2868PQU Monitor AOC AG352UCG6

Testy

Zacznijmy od najniższej z rozdzielczości. Tutaj średnio 60 fps zapewnia RTX 2060, ale gra nie jest zbyt dynamiczna, więc nawet na GTX 1660 SUPER na maksymalnych detalach możecie cieszyć się z płynnej rozgrywki. Najwydajniejsze karty notują sporo powyżej 150 fps, więc ich wydajność jest świetna.

Do rozdzielczości 2560 x 1440 potrzeba przynajmniej RTX 3060 aby uzyskać średnio 60 fps. Natomiast powyżej 50 fps notuje już RTX 2060, a ok. 40 fps GTX 1660 SUPER. Na GTX 1650 nie można już praktycznie grać, ale nie ma tutaj zbytnio zaskoczenia. Ta karta już w niższej rozdzielczości notowała ledwo powyżej 30 fps. Z drugiej strony najwydajniejsze modele notują nawet ponad 120 fps.

W kolejnej z rozdzielczości średnio 60 fps zapewnia RTX 2080, ale powyżej 40 fps będziecie mieli nawet na RTX 2060. GTX 1660 SUPER zapewnia już tylko powyżej 30 fps, natomiast najwydajniejsze modele notują ponad 100 fps.

W 3840 x 2160 jest już znacznie gorzej. Blisko średnio 60 fps jest RTX 3070 Ti, ale spokojnie też nawet na słabszych kartach można mówić o płynnej rozgrywce. Natomiast wiele modeli notuje już pomiędzy 30-40 fps, co może nie być zadowalające. Tutaj też najwydajniejsze modele zapewniają ponad 70 fps, co na taką rozdzielczość jest dobrym wynikiem.

Podsumowanie

Gra może nie wygląda jakoś wybitnie ładnie, ale też nie jest jakoś bardzo wymagająca na maksymalnych detalach. Moim zdaniem gdyby wyszła kilka lat temu to nawet można by ją określić jako ładną (nie patrząc jednak na błędy graficzne czy brak możliwości skakania). Mamy jednak 2021 rok, więc ta grafika mnie nie zachwyca. Natomiast pod względem wymagań nie jest wcale źle, choć mam wrażenie, że jak na oferowaną jakość to wyniki wydajności poszczególnych kart mogły by być jeszcze większe. Wiele tutaj zależy od wybranej rozdzielczości, ale nawet w 4K przy wydajniejszych kartach nie powinno być problemów z płynnością.

Dajcie znać w komentarzach w jakich jeszcze grach chcielibyście zobaczyć redakcyjne karty graficzne. Napiszcie też czy graliście w King’s Bounty II i jak oceniacie ten tytuł. Czy Waszym zdaniem jest on wart rekomendacji?