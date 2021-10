Aplikacja Banku Millennium z płatnościami zbliżeniowymi BLIK na smartfonach Huawei

Użytkownicy smartfonów Huawei mogą cieszyć się pierwszą aplikacją bankową, która pozwoli im na dokonywanie płatności zbliżeniowych BLIK. Warto zaznaczyć, że aplikacja Banku Millennium jest pierwszą na urządzeniach z HMS, która to umożliwia.

Jeszcze wygodniejsze płatności, czyli zbliżeniowy BLIK w aplikacji Banku Millenium

BLIK podbił serca polaków. Ta forma płatności jest szybka, wygodna, a w sieci gwarantuje o wiele więcej bezpieczeństwa. W końcu nie musimy podawać wrażliwych danych z kart płatniczych, bo wystarczy wpisać kod i autoryzować płatność w aplikacji. Nic więc dziwnego, że w ciągu ostatnich lat BLIK bije rekord za rekordem, a tylko w pierwszym kwartale tego roku użytkownicy wykonali przeszło 153 mln transakcji.

Czytaj też: Uniwersalne ładowarki to tylko początek zmian, jakie chce wprowadzić Unia Europejska

O zbliżeniowych płatnościach BLIK słyszeliśmy już od jakiegoś czasu, a teraz są one stopniowo udostępniane użytkownikom.

Płatności zbliżeniowe BLIK to rozwiązanie przełomowe. Cieszymy się, że użytkownicy smartfonów Huawei będą mogli z niego skorzystać i to jako jedni z pierwszych w Polsce. Dodatkowo od teraz po raz pierwszy będą mogli w ogóle płacić zbliżeniowo telefonem. Jesteśmy przekonani, że szybko polubią to rozwiązanie i stanie się ono ich preferowaną formą płacenia w terminalach – mówi Marcin Waldowski, dyrektor Departamentu Rozwoju Produktu w Polskim Standardzie Płatności, operatorze BLIKA.

Mogą z niego korzystać już posiadacze najnowszych smartfonów Huawej z HMS, którzy są klientami Banku Millenium. By zapłacić zbliżeniowo BLIK-iem nie trzeba logować się do baku, wystarczy, że smartfon ma NFC i przed przyłożeniem urządzenia do terminala odblokujemy go. Nie trzeba więc wpisywać kodu, podpinać karty, a nawet mieć połączenia z siecią.

Płatności zbliżeniowe BLIK wprowadziliśmy jako pierwsi na rynku i stopniowo udostępniamy je klientom. Większość użytkowników smartfonów Huawei z naszą aplikacją może już korzystać z tego rozwiązania. Widzimy, jak dynamicznie zmieniają się przyzwyczajenia naszych klientów, którzy coraz częściej wybierają do płatności urządzenia mobilne, zamiast karty. Ten trend z pewnością będzie się jeszcze umacniał – mówi Halina Karpińska, Dyrektor Departamentu Bankowości Elektronicznej Banku Millennium.

Czytaj też: Wyciekły zrzuty ekranu z funkcji, pozwalającej na uruchomienie aplikacji z Androida na systemie Windows 11

Warto pamiętać, że usługa jest dostępna wyłącznie w aplikacji mobilnej banku na smartfonie. Każdy, kto do tej pory płacił BLIKIEM z wykorzystaniem kodu teraz może to zrobić zbliżeniowo – wystarczy jednorazowo aktywować w aplikacji mobilnej płatności zbliżeniowe BLIK.