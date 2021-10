Wyciekły zrzuty ekranu z funkcji, pozwalającej na uruchomienie aplikacji z Androida na systemie Windows 11

O tym, że Windows 11 pozwoli nam na korzystanie z aplikacji z Androida bez dodatkowych emulatorów, wiedzieliśmy już od dawna. Jednak podczas testów, jak i oficjalnej premiery stabilnej wersji, funkcjonalność nadal nie znalazła się w systemie. Zrzuty ekranu przedstawiające Windows Subsystem for Android wskazują, że beta testy powinny ruszyć w najbliższym czasie.

Najpierw kilka słów wyjaśnienia dla wszystkich, którzy po raz pierwszy słyszą o tej funkcjonalności. owszem, Microsoft pozwoli korzystać na nowym Windowsie z androidowych aplikacji, ale. I te „ale” jest tutaj najbardziej istotne. Nie dostaniemy bowiem dostępu do Google Play, a ich obecność w Microsoft Store będzie możliwa dzięki współpracy z Amazon Appstore. By z nich korzystać, będziemy potrzebowali dodatkowego konta w usłudze, a co za tym idzie, nie będziemy mieć dostępu do aplikacji, które wykupiliśmy na naszym smartfonie. Również wszelkie postępy w grach nie będą dostępne na komputerze. To dla niektórych może stanowić spore utrudnienie.

Tak, czy inaczej, funkcja została zapowiedziana. Aplikacje z Androida mają być w pełni zintegrowane Windowsem 11 i będą dostępne w nowym sklepie Microsoft Store . Będą również działać obok aplikacji Windows w menu Start lub na nowym pasku zadań.

Problem w tym, że do tej pory nie widzieliśmy tej funkcjonalności w działaniu. Nie pojawiła się ona zarówno w wersji beta systemu, podczas długich testów, ani w finalnej wersji „jedenastki”. Jednak teraz do sieci wyciekły zrzuty ekranu, które przedstawiają nam wspomnianą funkcję.

Windows Subsystem for Android, czyli aplikacje z Androida na systemie Windows 11

Jeden ze zrzutów przedstawia nam aplikację WeChat, zaś drugi – Bilibili na Androida, oczywiście obie zostały uruchomione na komputerze z Windowsem 11. Aplikacje mają też formę okienek.

By funkcja Windows Subsystem for Android (WSA) działała poprawnie, konieczna jest wersja systemu 22000 lub nowsza, 4-bitowy procesor x86 lub ARM i 8 GB pamięci. Choć Microsoft stwierdził, że WSA pojawi się „wkrótce” (a było to pod koniec września), to raczej nie spodziewamy się jej wcześniej, niż w 2022 roku. Niektórzy spekulują, że zawita wraz z aktualizacją Windows 11 22H2, a to oznaczałoby październik przyszłego roku.