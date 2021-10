WinRAR dla Windows 11 dostaje potrzebną zmianę

Menu kontekstowe systemu Windows 11 znacząco różni się od tego, które znamy z poprzedniej wersji systemu. Wielu osobom może ono nie przypaść go gustu, głównie ze względu na ukrycie wielu funkcji w „Pokaż więcej opcji”. Jednymi z tak schowanych opcji były te związanie z wypakowywaniem archiwów plików np. przy pomocy programu WinRAR. Były, bo już naprawiono ten błąd, choć na razie w wersji beta.

WinRAR powraca do normalnego widoku menu kontekstowego w systemie Windows 11

Nowy system Microsoft przyniósł nam wiele zmian, do których musimy się przyzwyczaić. Nie wszystkie jednak są funkcjonalne. Świetnym przykładem jest właśnie nowe menu kontekstowe. Windows 11 przyniósł mu odświeżony wygląd w postaci zaokrąglonych rogów i znacznie zmniejszonej liczby dostępnych opcji. Po kliknięciu prawym przyciskiem myszy zobaczymy jedynie najważniejsze funkcje, przynajmniej zdaniem firmy. Reszta znajduje się w sekcji „Pokaż więcej opcji”.

Reklama

Do niej trafiły też funkcje programu WinRAR, czyli rozpakowywanie czy zapakowywanie archiwów. Nie jest to może jakieś wielkie utrudnienie, jednak dla wielu użytkowników może być to zwyczajnie niewygodne. Przyzwyczailiśmy się, że wystarczy kliknąć prawym przyciskiem i zjechać kursorem w dół, by wykonać określoną akcję. Trudno tak szybko zmienić swoje przyzwyczajenia.

Czytaj też: MediaTek Dimensity 2000 będzie mógł konkurować z flagowymi układami konkurencji?

Twórcy programu doszli chyba do wniosku, że nie musimy tego robić. Dlatego właśnie w wersji 6.10 beta WinRAR ten problem zostaje naprawiony. Funkcje związane z archiwami powracają do menu kontekstowego i tylko musimy chwilę poczekać, aż zmiana zawita do stabilnej wersji. Na razie dotyczy to tylko tego programu, ale zapewne w najbliższym czasie na podobny ruch zdecydują inni deweloperzy.