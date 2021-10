Aplikacje z Androida w systemie Windows 11 – funkcja trafia do testów

Możliwość bezproblemowego korzystania z aplikacji Androida na Windowsie była jedną z tych funkcji, którą Microsoft chętnie się chwalił. Ostatecznie wraz z wydaniem stabilnej wersji tej opcji zabrakło, a użytkownicy jeszcze długo poczekają na jej obecność na swoich komputerach. No, chyba że wezmą udział w testach, bo firma wydawała właśnie pierwszą wersję w kanale Beta.

Do tej pory, chcąc korzystać z aplikacji z Androida na komputerze, konieczne było instalowanie dodatkowych programów. Windows 11 miał to zmienić. Zgodnie z obietnicami – zrobi to, jednak nie tak szybko, jak nam się wcześniej wydawało. Microsoft nie zaoferował bowiem tej funkcji wraz z premierą stabilnej wersji i wedle informacji poczekamy na to przynajmniej do połowy 2021 roku (a mówi się nawet o październiku).

Aplikacje z Androida w systemie Windows 11 już są, ale na razie tylko do testów

Windows Subsystem for Android – taką nazwę nosi wspomniana funkcja – dostępny jest już dla testerów programu Windows Insider w kanale Beta, a nie w kanale Dev, jak można było się wcześniej spodziewać. Jeśli macie ochotę wziąć w nich udział, musicie liczyć się ze sporymi ograniczeniami. Obecnie można bowiem zainstalować jedynie 50 wybranych aplikacji, a także zmieść drobne błędy, braki takich funkcji jak rekomendacje czy recenzje, oraz problemy z wydajnością, jakie mogą wystąpić podczas korzystania z aplikacji.

Warto też pamiętać, że konieczne jest posiadanie konta w Amazon Appstore (zlokalizowanego w USA), bo to właśnie z tego sklepu aplikacje będziemy mogli pobierać. Oznacza to konieczność podwójnego płacenia za aplikacje, które zakupiliśmy już na smartfonie oraz pogodzenie się z brakiem postępów np. w grach. 50 programów na początek to dość uboga ilość, ale pamiętajmy, że to dopiero pierwsze testy. Microsoft i Amazon starannie wybrali aplikacje zapewne po to, by upewnić się co do ich poprawnego działania w systemie Windows. Można się więc spodziewać, że z czasem będzie ich przebywało.

Pobrane aplikacje z Androida w systemie Windows 11 pojawiają się w wynikach wyszukiwania, są również zintegrowane z paskiem zadań i menu Start.