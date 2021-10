Jesienne premiery Huawei – smartwatch Watch GT 3, słuchawki FreeBuds Lipstick i smartfon nova 8i

Huawei, podczas dzisiejszej premiery w Wiedniu, zaprezentował nowe urządzenia. Głównym bohaterem był smartfon nova 9, ale oprócz niego zadebiutowały też słuchawki FreeBuds Lipstick w nietypowym etui, nowy smartwatch Watch GT 3 oraz Huawei nova 8i.

O modelu nova 9 przeczytacie w osobnym artykule, w którym też dzielimy się z Wami naszymi pierwszymi wrażeniami na jego temat. Tymczasem tutaj poświęcimy trochę uwagi pozostałym urządzeniom zaprezentowanym przez Huawei. Dowiecie się również o ich dostępności na Polskim rynku.

Październikowe premiery Huawei

Huawei nova 8i

Zacznijmy najpierw od smartfona. Nie jest on żadną nowością dla tych, którzy śledzą nowinki na rynku tych urządzeń. Zadebiutował on bowiem w Chinach już kilka miesięcy temu. Teraz, zgodnie z wcześniejszymi informacjami, trafił do Europy,w tym do Polski. Jego główną cechą jest wysokiej jakości aparat fotograficzny z systemem czterech obiektywów. Ten główny, o rozdzielczości 64 MPix ma matrycę o rozmiarze wynoszącym 1/1,7”. Obok niego znajdzie się obiektyw ultraszerokokątny oraz makro. Przedni aparat oferuje natomiast 16 Mpix i wspomaga go algorytm sztucznej inteligencji.

Wiemy, że sercem nova 8i jest procesor Qualcomm Snapdragon 662 z konfiguracją pamięci 6 GB RAM i 128 GB pamięci wbudowanej. Bateria ma pojemność 4300 mAh, ale zanim zaczniecie narzekać „co tak mało”, to Huawei zadbał tu o szybkie ładowanie dodając obsługę technologii Huawei SuperCharge 66W oraz energooszczędne algorytmy sztucznej inteligencji.

Wyświetlacz ma przekątną 6,67 cala i obsługuje kinową gamę kolorów DCI, zapewniając tym samym wysoką jakość obrazu. Dodatkowo ekran wyposażono w technologię ochrony wzroku i redukcji niebieskiego światłą, która otrzymała certyfikat TÜV Rheinland Low Blue Light.

Do sprzedaży trafi w dwóch kolorach – srebrnym i czarnym. Będzie można go kupić do 11 listopada w ofercie przedsprzedażowej, w ramach której będzie dostępny w zestawie z bezprzewodowymi słuchawkami Huawei FreeBuds 4i. Cena? 1499 zł (rekomendowana cena detaliczna). Oprócz tego, przy zamówieniu w przedsprzedaży Huawei dodaje darmową dwunastomiesięczną ochronę ekranu (trzeba posiadać konto Huawei ID zarejestrowane przed 21 października).

Regularna sprzedaż ruszy natomiast 12 listopada.

Huawei Watch GT 3

Nowy smartwatch producenta charakteryzuje się wydajną baterią pozwalającą nawet na dwa tygodnie działania na jednym ładowaniu. 10 minut bezprzewodowego ładowania wystarczy, by zapełnić baterię w 20%. Do wyboru dostajemy dwa warianty:

46 mm (Active, Classic i Elite),

42 mm (Active i Elite).

Typowo dla swoich urządzeń, Huawei pokrył tarcze zegarka wysokiej jakości szkłem. Jego krawędzie są też zakrzywione, a nanopowłoka ochronna sprawia, że ekran odporny jest na zarysowania i odciski palców. Warto wspomnieć, że dostajemy tu również nowy interfejs wyświetlacza – menu aplikacji oparte jest na motywie szachownicy, dzięki czemu odczytywanie informacji jest proste i wygodne. Urządzenie wyposażone jest również w obrotową koronkę, która pozwala na jego szybką i wygodną obsługę.

Do dyspozycji użytkowników będzie aż 100 trybów sportowych. Smartwatch zarejestruje czas trwania treningu, spalone kalorie, postępy ćwiczeń czy tętno (osiem czujników pozwala na jeszcze dokładniejszy pomiar). Dodatkowo, dzięki ulepszonej technologii TrueSeen 4.5 może całodobowo monitorować puls i natlenienie krwi SpO2. Może też mierzyć poziom stresu i jakość snu.

Huawei FreeBuds Lipstick

Nie jest to do końca nowy produkt, bo specyfikacja FreeBuds nie uległa zmianie. To po prostu nowa edycja tych słuchawek, które zamaist zwykłego etui zostały wyposażone w „pudełko” w kształcie szminki, wykonane ze stali nierdzewnej z błyszczącym wykończeniem.

Zarówno słuchawki jak i smartwatch wkrótce trafią do sprzedaży. Dokładniejsze informacje na ten temat powinniśmy dostać w najbliższym czasie.