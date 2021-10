120 Hz, 108 Mpix i szybkie ładowanie, czyli wszystko o serii Redmi Note 11

Premiery nowych smartfonów z serii Redmi Note spodziewamy się pod koniec tego lub na początku przyszłego roku. W ostatnim czasie dostajemy na ich temat coraz więcej informacji, więc warto je uporządkować i zebrać w jednym miejscu. Artykuł będzie aktualizowany na bieżąco.

Rodzina Note powiększy się wkrótce o co najmniej dwa nowe modele – Redmi Note 11 i Note 11 Pro. Oba urządzenia mają zapewnić obsługę sieci 5G, a także zaoferować topową specyfikację. Przecieki i doniesienia na ten temat napływają do nas już od jakiegoś czasu, warto więc się im bliżej przyjrzeć.

Data premiery serii Redmi Note 11

Większość źródeł wskazuje na premierę na początku przyszłego roku. Niektórzy jednak mówią o debiucie w Chinach jeszcze przed Dniem Singa, czyli 11 listopada. Wtedy to w kraju organizowanych jest mnóstwo promocji i być może producent zdecyduje się na premierę właśnie w tym okresie. Jeśli tak, powinniśmy dodać na ten temat informacje w najbliższym czasie.

Cena

Według doniesień, cena za podstawowy model w wariancie 6/128 GB może zaczynać się już od 1199 juanów, co w przeliczeniu i bez podatków daje ok. 800 zł. Wariant 8/128 B może już kosztować od 1599 juanów (ok. 1000 zł).

W przypadku modelu Pro mówi się o wariantach 6/128 Gb, 8/128 Gb i 8/256 GB w cenach – 1599 , 1799 i 1999 juanów (w przeliczeniu 1000, 1100, 1250 zł). Polskie ceny są oczywiście bez podatków, ale spodziewamy się, że cena za Redmi Note 11 Pro nie przekroczy 1500 zł.

Specyfikacja serii Redmi Note 11

Wyświetlacz

Przecieki wskazują, że oba modele zostaną wyposażone w wyświetlacze z częstotliwością odświeżania 120 Hz. W przypadku Note 11 będzie to panel LCD, a w Pro – OLED. Ich przekątna i rozdzielczość nie są jeszcze znane. Kiedy dowiemy się czegoś, artykuł zostanie zaktualizowany.

Procesor i bateria

W modelu podstawowym mamy znaleźć zintegrowany z modemem 5G procesor MediaTek Dimensity 810 wspierany przez 6 lub 8 GB pamięci RAM i 128 GB pamięci wbudowanej. Bateria o pojemności 5000 mAh ma obsługiwać szybkie ładowanie z mocą 33 W.

Note 11 Pro ma natomiast być wyposażony w procesor MediaTek Dimensity 920, również zintegrowany z modemem 5G. Do dyspozycji użytkowników będzie 6 lub 8 GB pamięci RAM i 128 lub 256 GB pamięci wbudowanej. I w tym modelu ma znaleźć się bateria 5000 mAh, ale mówi się o ładowaniu z mocą 67 W lub nawet 120 W.

Leakster Digital Chat Station (via Mukul Sharma) sugeruje ładowanie 120 W w „serii Note”, choć trudno uwierzyć, by Xiaomi zdecydowało się na tę technologię w podstawowym modelu.

Oba urządzenia mają trafić do sprzedaży z systemem operacyjnym MIUI 13 bazującym na Androidzie 12.

Aparaty

Redmi Note 11 ma zaoferować kamerkę do selfie 13 Mpix i jednostkę główną 50 Mpix z tyłu. O pozostałych obiektywach nie wiemy jeszcze nic, choć spodziewać się można aparatu ultraszerokokątnego i zapewne czujnika głębi lub makro.

W Redmi Note 11 Pro dostaniemy już aparat główny o rozdzielczości 108 Mpix i aparat do selfie 16 Mpix.

Dodatkowa specyfikacja

Z dodatkowych informacji dowiedzieliśmy się, że oba urządzenia zostaną wyposażone w moduł NFC. W modelu Pro mają znaleźć się też głośniki stereo z tuningiem firmy JBL.