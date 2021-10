Już niedługo ruszy beta MIUI 13. Nakładka przyniesie sporo zmian

Wedle najnowszych informacji, zamknięte testy nakładki beta MIUI 13 ruszą już niedługo, bo jeszcze w tym roku. Jednak na początku beta będzie zamknięta, więc nie każdy posiadać smartfona Xioami będzie mógł wziąć w nich udział.

Wiele nowości w MIUI 13

Posiadacze urządzeń Xioami wyczekują na zmiany, jakie przyniesie im nowa wersja nakładki systemowej. „Dwunastka” przyniosła wiele nowego, ale MIUI 12.5 już mniej, bo w tej wersji Xiaomi skupiło się na optymalizacjach i poprawkach. To akurat nie dziwi, bo do naprawy było całkiem sporo. Z kolei MIUI 13 ma być już nie tylko wolne od błędów, ale i pełne nowości, z tymi wizualnymi na czele. Zmiany zobaczymy w interfejsie, a także w wielu obszarach programowania.

Xioami stawia duży nacisk na projekt i design, by nakładka znacząco odróżniała się od poprzednich wersji. Nie zabraknie nowych animacji, tapet czy czcionek, również ikony i widżety zostaną przeprojektowane. Co ciekawe, na zrzutach, które trafiły do sieci nie widać jeszcze motywów opartych na Material You, które dostrzeżemy chociażby w ColorOS 12.

Interfejs z kolei wzbogaci się o warstwowy system renderowania i technologię fuzji pamięci. Gracze mobilni ucieszą się z małego okna do gier, a ci, którym brakuje pamięci RAM zyskają dostęp do funkcji wirtualnej pamięci RAM. To nie taka nowość, bo na wielu smartfonach Xiaomi ta opcja jest już dostępna (u niektórych pojawiła się w MIUI 12.5), jednak MIUI 13 ma po prostu umożliwić to wszystkim.

Beta MIUI 13 ruszy jeszcze w tym roku?

Na testy tej nakładki czeka sporo użytkowników smartfonów Xiaomi. Niestety dzisiaj dowiedzieliśmy się, że choć beta ma ruszyć jeszcze w tym roku, to będzie miała charakter zamknięty. Oznacza to, że nie każdy posiadać kwalifikującego się urządzenia będzie mógł wziąć udział w testach.

Zamknięta beta ma ruszyć w listopadzie lub w grudniu, a dopiero w pierwszym kwartale przyszłego roku Xioami rozszerzy dostępność testowej wersji. Stabilne MIUI trafi więc do smartfonów producenta zapewne w okolicy połowy 2022 roku.