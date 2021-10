Black Shark 4S i 4S Pro oficjalnie. Gamingowe smartfony Xiaomi zadebiutowały

Premiery doczekały się nowe smartfony do gier od Xiaomi – Black Shark 4S i 4S Pro. Przyjrzyjmy się bliżej ich specyfikacji, a także cenom.

Od kilku tygodni czekaliśmy na premierę tych gamingowych modeli i w końcu się doczekaliśmy. Zacznijmy więc od najważniejszego, czyli ich specyfikacji technicznej.

Black Shark 4S

Ten tańszy smartfon został wyposażony w procesor Qualcomm Snapdragon 870 wspierany przez 8 lub 12 GB pamięci LPDDR5 RAM i 128 lub 256 GB pamięci wbudowanej UFS3.1. Xiaomi zaoferuje w nim płaski wyświetlacz AMOLED o przekątnej 6,67 cala, rozdzielczości 1080×2400 pikseli i częstotliwości odświeżania na poziomie 144 Hz. Częstotliwość próbkowania ekranu wynosi natomiast 720 Hz.

Bateria w tym smartfonie ma pojemność 4500 mAh a Xiaomi zadbał tutaj o ekspresowe ładowanie, które odbywa się z mocą 120W. W zestawie nie zabraknie stosownej ładowarki. Potrójna konfiguracja aparatów z tyłu składa się z jednostki głównej 48 Mpix, obiektywu szerokokątnego 8 Mpix i makro 5 Mpix.

Black Shark 4S trafi na rynek w dwóch wariantach kolorystycznych oraz w edycji Gundam. Ceny w zależności od konfiguracji pamięci prezentują się następująco:

8+128 GB – 2699 juanów, czyli ok. 1660 zł,

12+128 GB – 2999 juanów, czyli ok. 1840 zł,

12+256 GB – 3299 juanów, czyli ok. 2027 zł,

Edycja Gundam 12+256 GB kosztuje natomiast 3499 zł ( w przeliczeniu ok. 2150 zł).

Black Shark 4S Pro

Przejdźmy teraz do tego mocniejszego smartfona, który poszczycić się może procesorem Snapdragon 888+ wspieranym przez przez 12 lub 16 GB pamięci LPDDR5 RAM i 256 lub 512 GB pamięci wbudowanej UFS3.1. W kwestii wyświetlacza i baterii specyfikacja prezentuje się tak samo, jak w modelu 4S. Różnice widzimy jednak w aparacie główny, który tutaj oferuje nam 64 Mpix rozdzielczości. Pozostałe obiektywy są takie same jak w Black Shark 4S. Aparat do selfie ma 20 Mpix.

Warto też wspomnieć o obecności WiFi6, NFC i głośników stereo z Dolby Atmos na pokładzie.

W zależności od wariantu, ceny wyglądają następująco:

12+256 GB – 5499 juanów, ok. 3380 zł,

16+512 GB -4799 juanów 2950 zł.

Oba smartfony działają pod kontrolą Androida 11.