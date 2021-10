Powstał układ Loihi 2. Intel coraz bliższy odtworzenia ludzkiego mózgu

W 2017 roku Intel wprowadził do użycia chip Loihi, będący neuromorficznym układem pierwszej generacji. Wyposażony w 128 tysięcy wirtualnych neuronów, nie może się jednak równać z Loihi 2, który stanowi poważny krok do przodu w przypadku kognitywnych komputerów.

Poza Loihi 2, firma Intel zaprezentowała również Lava, czyli oprogramowanie typu open-source umożliwiające tworzenie aplikacji inspirowanych technologiami neuromorficznymi. Ostatecznym celem jest tworzenie układów przypominających działaniem ludzkie mózgi: zarówno w zakresie organizacji, jak i zapotrzebowania energetycznego oraz szybkości i skuteczności uczenia się. W efekcie mogłoby to wpłynąć na postępy w zakresie rozpoznawania twarzy, gestów, głosu czy ogólnego rozwoju w dziedzinie robotyki (chodzi między innymi o neuromorficzną skórę i robotyczne ramiona).

Czytaj też: Po raz pierwszy sztuczna inteligencja wykryła cel do zlikwidowania

Jak wynika z informacji zaprezentowanych przez Intel, cztery lata testów Loihi doprowadziły do powstania układu drugiej generacji, który cechuje się nawet 10-krotnie większą szybkością przetwarzania, 15-krotnie wyższą gęstością zasobów i obecnością miliona neuronów obliczeniowych. Dzięki tak imponującym parametrom Loihi 2 wymaga ponad 60-krotnie mniej operacji na wnioskowanie podczas działań opartych na sieciach neuronowych.

Loihi 2 i Lava akumulują wnioski z kilku lat badań z wykorzystaniem Loihi. Nasz układ drugiej generacji znacznie zwiększa szybkość, programowalność i możliwości przetwarzania neuromorficznego, poszerzając jego zastosowanie w inteligentnych aplikacjach obliczeniowych o ograniczonej mocy i opóźnieniach. Udostępniamy Lava, aby wyjść na przeciw potrzebom z zakresu konwergencji oprogramowania, benchmarkingu i współpracy międzyplatformowej w tej dziedzinie, a także aby przyspieszyć rozwój mający na celu osiągnięcie komercyjnej rentowności. Mike Davies, Intel

Loihi 2 ma stanowić krok do przodu w zakresie tworzenia neuromorficznych sieci

Jeśli chodzi o oprogramowanie Lava, to działa ono na heterogenicznych architekturach procesorów konwencjonalnych i neuromorficznych. Programiści mogą tworzyć aplikacje bez dostępu do specjalistycznego sprzętu neuromorficznego i współtworzyć bazę kodu Lava, wliczając w to przenoszenie jej na inne platformy. W skład Lavy wchodzi Magma, czyli interfejs do mapowania i tworzenia modeli sieci neuronowych.

Czytaj też: Dokładniejsze prognozy pogody dzięki sztucznej inteligencji. DeepMind wkracza do gry

Reklama

Jednocześnie warto podkreślić, że Loihi 2 nie jest jeszcze kompletnym projektem. Na obecną chwilę Intel oferuje dwa systemy oparte na Loihi 2: Oheo Gulch, wykorzystujący pojedynczy układ Loihi 2 na układzie FPGA Intel Arria 10 oraz Kapoho Point, który zawiera osiem chipów. Mają one obsługiwać interfejsy Ethernet, integrację z wieloma czujnikami wizyjnymi oraz większe sieci układów Loihi 2.