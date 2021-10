Po raz pierwszy sztuczna inteligencja wykryła cel do zlikwidowania

Największe mocarstwa świata dążą od lat do automatyzacji i rozpowszechnienia w większym stopniu bezzałogowych sprzętów bojowych. Już teraz na służbie np. Wojska USA znajdują się imponujące drony i pojazdy zdalnie sterowanie lub zautomatyzowane, ale ta największa potęga militarna na świecie bawi się też z bardziej zaawansowanymi algorytmami, bo związanymi z SI. Ostatnio udowodniła zresztą, że rozwijane przez nią systemy są w stanie znacząco zwiększyć skuteczność operacyjną, jako że jej sztuczna inteligencja wykryła cel do zabicia.

W pierwszym takim rzeczywistym teście sztuczna inteligencja wykryła cel do zabicia

Wiemy to ze słów sekretarza Sił Powietrznych USA, Franka Kendalla, który wyjawił w swoich uwagach na konferencji Air, Space & Cyber ​​Association ważny moment dla jednego z systemów SI. Szczegółów na ten temat wprawdzie nie wyjawiono, dlatego nie wiemy, czy w grę wchodził jeden, czy kilka celów, ale jedno jest pewne – w tym teście po raz pierwszy sztuczna inteligencja wykryła cel do zabicia.

Dokonała tego w ramach czegoś, co Kendall określa mianem „żywego operacyjnego łańcucha zabijania”. Oznacza to mniej więcej tyle, że ta sztuczna inteligencja w praktyce miałaby bezpośredni wpływ na proces wyszukiwania i finalnie zabijania lub niszczenia danego celu. Rozwój tego systemu, to ponoć „priorytet nr. 1” sekretarza USAF, jako że dotyczy to inwestycji w „znaczące zdolności wojskowe, które zwiększają bojową siłę i utrzymują cele [ewentualnych wrogów USA] w ciągłym niebezpieczeństwie w dowolnym miejscu na świecie”.

Bójcie się, bo obserwujemy, czyli potencjał w wykrywaniu celów z wykorzystaniem sztucznej inteligencji

Ponoć w 2021 roku Siły Powietrzne „po raz pierwszy wdrożyły algorytmy sztucznej inteligencji do działającego operacyjnego łańcucha zabijania”. Ten obejmował Distributed Common Ground System i centrum operacji powietrznych „do automatycznego rozpoznawania celów”. Ostatni sukces systemu był z kolei „przejściem od eksperymentów do prawdziwych zdolności wojskowych”.

Jak już wspominałem, szczegóły misji pozostają nieznane. Więcej na jej temat zdradził Air Force Magazine i rzecznik USAF, Jacob N. Bailey. Ten wyjawił, że algorytmy sztucznej inteligencji zostały wykorzystane jako narzędzia wywiadu operacyjnego. To z kolei oznacza, że ​​zostały zintegrowane z operacyjną procedurą wywiadu w czasie rzeczywistym.

Finalnie ten system sztucznej inteligencji do wykrywaniu celów do zabicia będzie równoznaczny ze „znacznym zmniejszeniem pracochłonnych zadań związanych z ręczną identyfikacją celów”. To z kolei skróci cały proces dążenia do zabicia/zniszczenia danego celu.