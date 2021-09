Owoc programu HAWC przetestowany. Pierwszy lot hipersonicznego pocisku manewrującego

Oficjalnie poinformowano, że przed tygodniem miał miejsce pierwszy lot zupełnie nowego hipersonicznego pocisku manewrującego Stanów Zjednoczonych. Ten powstał w ramach programu HAWC, czyli Hypersonic Air-Breathing Weapons Concept, mającego na celu stworzenie pocisku z silnikiem strumieniowym z naddźwiękową komorą spalania (screamjet), czyli takiego, który znacznie przewyższa swoimi możliwościami zwyczajny silnik strumieniowy.

Wspominając o pierwszym ważnym teście hipersonicznego pocisku manewrującego firmy Raytheon, będącego owocem programu HAWC, nie sposób nie zacząć od wytłuszczenia różnicy między pociskami balistycznymi, a manewrującymi. Te pierwsze może i mają zwykle okazalszy zasięg, ale po wystrzeleniu lecą przewidywalnie, bo po konkretnej, bardzo łukowatej trajektorii. Z kolei pociski manewrujące trzymają się znacznie bliżej Ziemi i można nimi sterować w locie.

Łatwo więc pojąć, jak ważny dla USA jest ich rozwój i to zwłaszcza wtedy, kiedy do gry wchodzą prędkości hipersoniczne. To mieszanka, która zapewnia nie tylko szybki środek ataku wrogich celów (zarówno z konwencjonalnymi, jak i nuklearnymi głowicami), ale też bardzo skuteczny przez trudności ze skontrowaniem pocisków tego typu przez systemy przeciwrakietowe.

Lot hipersonicznego pocisku manewrującego HAWC

O pierwszym udanym locie testowy poinformował sam Departament Obrony USA (via Breaking Defense) i w tym przypadku ewidentnie jest czym się chwalić, bo w ramach HAWC dąży się do opracowania podstawowych technologii wymaganych dla hipersonicznych pocisków manewrujących ze wspomnianymi wyżej silnikami typu scramjet. To spore wyzwanie.

Test swobodnego lotu HAWC był udaną demonstracją możliwości, które uczynią hipersoniczne pociski manewrujące wysoce skutecznym narzędziem bojowym. – powiedział Andrew Knoedler, kierownik programu HAWC z Biura Technologii Taktycznej DARPA.

Znacznie bardziej pompatyczny komentarz zapewnił nam Colin Whelan, wiceprezes ds. zaawansowanych technologii w Raytheon Missiles & Defense. Wspominał, że ten lot był wręcz historycznym momentem i utorował drogę dla przystępnego dalekosiężnego systemu pocisków hipersonicznych z silnikami screamjet. Szkoda tylko że pierwotnie miał mieć miejsce pod koniec 2020 roku i z udziałem dzieła Lockheed Martin, ale zaliczył wielomiesięczne opóźnienie ze względu na problemy.

Podczas tego testu skonstruowany przez Northrop Gumman silnik „sprężał wchodzące [do komory] powietrze, mieszał je z paliwem węglowodorowym i spalał tę mieszankę, rozpędzając pocisk manewrujący do prędkości przekraczającej pięciokrotną prędkość dźwięku”. W ramach tego sprawdzianu osiągnięto ponoć wszystkie podstawowe cele.