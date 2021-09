Nowy naddźwiękowy pocisk przeciwokrętowy Korei Południowej ujawniony

Korea Południowa w połowie września zorganizowała nie lada pokaz swoich militarnych możliwości. 15 września zaprezentowała bowiem pięć nowych rodzajów broni i technologii, testując przy okazji dwa z nich w postaci pocisku balistycznego wystrzeliwanego z okrętów podwodnych i pocisku rakietowego powietrze-ziemia dalekiego zasięgu. Omawiany poniżej i wymieniony w tytule naddźwiękowy pocisk przeciwokrętowy Korei Południowej nie został więc poddany próbie, ale na służbę zmierza już wielkimi krokami.

Naddźwiękowy pocisk przeciwokrętowy Korei Południowej, to tylko wierzchołek góry lodowej. Co dokładnie przetestowało państwo?

Wedle informacji ujawnionych przez Błękitny Dom, czyli wysoko postawionych jegomościów siedziby prezydenta Korei Południowej, ten nowy naddźwiękowy pocisk przeciwokrętowy został „opracowany w zeszłym roku i jest w stanie odpowiedzieć na siły morskie wroga, zbliżające się do wód Korei Południowej”. Zanim jednak zagłębimy się w jego szczegóły, rzućmy okiem na to, co rzeczywiście zostało przetestowane.

Ministerstwo Obrony Narodowej Korei Południowej opublikowało bowiem nagrania z obu prób. Pierwsze wideo przedstawia test pocisku wystrzelonego z okrętu podwodnego, a drugi z myśliwca.

Korea Południowa ujawniła też nagranie z przeprowadzonego w przeszłości testu tytułowego pocisku, którego charakter uderzenia w symulowany cel (siatkę na łodzi) wskazał, że jest w stanie zniszczyć wrogie okręty. Co ciekawe, jak zauważył serwis Naval News, zarówno początkowy start, jak i wygląd odpowiadały rosyjskiemu pociskowi P-800 Oniks o zasięgu 300-600 km i prędkości Mach 3, co potwierdza wcześniejsze doniesienia, wedle których wojsko Korei Południowej rozwija swój lokalny naddźwiękowy pocisk manewrujący przy użyciu rosyjskiej technologii. Państwowe media oceniły ten pocisk, jako potencjalnego niszczyciela lotniskowców, ale nie będzie on jedynym pociskiem o takim charakterze.

Wiemy też, że Korea Południowa opracowuje obecnie trzy typy naddźwiękowych pocisków manewrujących: ziemia-powierzchnia, powierzchnia-ziemia i powierzchnia-powierzchnia. Zaprezentowany 15 września egzemplarz był przykładem tego drugiego, czyli takiego, który jest wystrzeliwany z lądu z celem trafienia płynących okrętów o potencjalnym zasięgu do 500 km.

Dzięki zwiększonej prędkości nowy pocisk bardzo utrudni reakcję wrogich okrętów wojennych, prowadząc do większej przeżywalności i niszczącej siły pocisku. Oczekuje się, że będzie służyć jako podstawowy pocisk w zwalczaniu sił zbliżających się do naszych wód terytorialnych. – czytamy w ogłoszeniu państwowego ministerstwa obrony.

Niestety wiele więcej szczegółów na temat tego pocisku manewrującego pocisku pozostaje nieznanych. Wedle spekulacji ekspertów może być nieco mniejszy niż P-800 Oniks, mierząc 6,6 metra długości i 53 centymetry średnicy, a ważąc 1,5 tony i posiadając 250 kg materiałów wybuchowych w głowicach. Mają łączyć na pokładzie zarówno precyzyjny sprzęt naprowadzający, jak i technologię stealth, aby uniknąć wykrycia przez radary wroga. Jeśli wszystko pójdzie zgodne z planem, finalnie zostaną umieszczone na niszczycielu nowej generacji KDDX i niszczycielu Aegis KDX-3 Batch-2.