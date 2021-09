Nowy bezzałogowy pojazd bojowy z Izraela. Oto Rex MK II od IAI

Dążenia do zastąpienia żołnierzy na polach bitew już trwają, a jednym z najnowszych wysiłków w tę stronę jest Rex MK II firmy Israel Aerospace Industries (IAI). To nic innego, jak nowy bezzałogowy pojazd bojowy do podbijania i ochrony lądu.

Rex MK II, czyli bezzałogowy pojazd bojowy

Jako najnowsza bezzałogowa platforma lądowa firmy, Rex MK II może być dostosowywany do szeregu misji naziemnych. Pomagają mu w tym możliwości ziemno-lądowe oraz solidna ładowność rzędu 1,3 tony. Nic więc dziwnego, że jako wielozadaniowy pojazd, Rex MK II może wspierać siły lądowe piechoty na różnych etapach walki, bo transportować zapasy amunicji, sprzętu medycznego, wody, czy żywności.

Pełnić może też funkcję ewakuacji rannych i stricte rozpoznawcze oraz zwiadowcze. W kwestii tego ostatniego został wyposażony w system, obejmujący czujniki elektrooptyczne i radar w celu gromadzenia informacji. Posiada jednocześnie możliwości bojowe.

Potrzeba wsparcia sił lądowych w terenie w wykonywaniu różnych misji przy jednoczesnym minimalizowaniu zagrożeń dla życia żołnierzy leży u podstaw naszych wartości w Israel Aerospace Industries. System ten opiera się na wykorzystaniu naszego wieloletniego doświadczenia z UAV do wdrożenia w świecie pojazdów lądowych. – powiedział Zvika Yarom, dyrektor generalny działu lądowego IAI.

Wyposażono go bowiem w zdalnie sterowane systemy uzbrojenia, a w tym karabin maszynowy 7,62 mm i ciężki karabin maszynowy kalibru 0,50. Rex MK II odznacza się również swojego rodzaju „trybem cichym”, co sprowadza się do tego, że może wykonywać określone misje bez uruchamiania silnika spalinowego.

Rex MK II jest bowiem pojazdem hybrydowym z napędem na wszystkie (cztery) wielkie koła, dzięki którym może pokonywać nawet trudne terenowe przeszkody. Zarówno w trybie automatycznym z funkcjami dowodzenia i kontroli, jak i zdalnie sterowanym przez jednego operatora.

Warto też wspomnieć że ten bezzałogowy pojazd lądowy Israel Aerospace Industries zadebiutował i został zaprezentowany w zeszłym tygodniu na targach Defence and Security Equipment International (DSEI), czyli londyńskiej wystawie poświęconej obronności i bezpieczeństwu. Dlaczego warto? Bo jak podaje serwis Defense News, zastępca CEO ds. robotyki i systemów autonomicznych firmy zdradził, że IAI podpisało umowę na Rex MK II z Wielką Brytanią w drugim kwartale roku kalendarzowego i ponoć sprzedała już pojazd do innych krajów europejskich.