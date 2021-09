Oto CH-6, czyli gigantyczny bezzałogowy odrzutowiec bojowy Chin o wielu możliwościach

To już pewne, że Chiny podczas pokazów lotniczych Zhuai oficjalnie i publicznie zaprezentują swój nowy gigantyczny bezzałogowy odrzutowiec bojowy Chin m.in. do walki radioelektronicznej o nazwie CH-6 (Caihong-6 lub Rainbow-6). Jednak dzięki serwisowi China Arms, który ma dostęp po informacji związanych z pokazami, poznaliśmy szczegóły dotyczące tego drona odpowiednio wcześniej.

Nowy gigantyczny bezzałogowy odrzutowiec bojowy Chin doczekał się przedpremierowego ujawnienia. Co potrafi CH-6?

Przechodząc od razu do kwestii poruszonej w tytule, ten nowy UAV, czyli bezzałogowy dron latający, odznacza się długością prawie 15 metrów i rozpiętością skrzydeł rzędu 20,42 metra przy 4,88-metrowej wysokości. Wygląda z kolei bardzo podobnie do CH-5, ale względem tego starszego drona sięgnął po wysoki ogon w kształcie litery „T” i skośne skrzydła.

Dzieło China Aerospace Science and Technology Corporation jest szybkie, wytrzymałe i wielozadaniowe. Może pracować w pojedynkę lub z innymi załogowymi/bezzałogowymi samolotami. Nadaje się jednocześnie do całej gamy misji, bo do rozpoznania i uderzeń na dużych wysokościach, zwalczania okrętów podwodnych, bliskiego wsparcia powietrznego, czy nawet pełnienia funkcji samolotu wczesnego ostrzegania i wykrywania dalekiego zasięgu.

Zawdzięcza to głównie swojej wszechstronności co do wyposażenia, bo ten jeden z największych UAV w Chinach pod względem masy startowej, może przyjąć na pokład całą masę różnego sprzętu. Mowa o radarach wczesnego ostrzegania, tych typu SAR, czujnikach elektrooptycznych, elektronicznych systemach rozpoznawczych, pociskach powietrze-ziemia, bombach powietrze-ziemia, pociskach przeciwradiolokacyjnych, czy małych lub średnich bombach. Z kolei silniki turbowentylatorowe i pokaźne zbiorniki paliwa zapewniają CH-6 możliwość długiego lotu po jednym wystartowaniu.

Po stronie dalszych ujawnionych parametrów, CH-6 odznacza się maksymalną masą startową rzędu 7,8 tony i zależnie od wersji (czysto rozpoznawczej lub rozpoznawczo-bojowej), może przyjąć na pokład odpowiednio do 300 lub 2 ton ładunku oraz 3,42 lub 1,72 tony paliwa. To zapewnia wersji rozpoznawczej możliwość lotu przez 20 godzin lub 12000 km, co po stronie wariantu z możliwościami bojowymi przekłada się na kolejno 8 godzin i 4500 km. W obu wersjach CH-6 może rozpędzić się do 800 km/h, choć prędkość przelotowa na pułapie 10 km (maksymalnie 12 km), wynosi od 500 do 700 km/h. Z kolei jego maksymalna prędkość wznoszenia wynosi 20 m/s.