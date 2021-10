HarmonyOS najszybciej rozwijającym się systemem operacyjnym w historii?

Wczoraj Huawei ogłosił, że HarmonyOS działa obecnie na przeszło 150 milionach urządzeń. Nie dotyczy to tylko smartfonów, ale również tabletów, smartwatchy, telewizorów czy urządzeń IoT. Dyrektor generalny firmy, Richard Yu oświadczył również, że tym samym HarmonyOS jest najszybciej rozwijającym się systemem operacyjnym w historii.

22 października rozpoczęła się konferencja Huawei Developer Conference 2021, która potrwa do 24 października. Jej celem jest ogłoszenie nowości w systemie HarmonyOS, a także udostępnienie HarmonyOS 3 Developer Preview. Nowa wersja skupia się na poprawie architektury systemu czy wykorzystaniu wielu urządzeń w tym samym ekosystemie. Ujawniono również wiele narzędzi dla programistów. Ważniejsze były jednak liczby, które podczas konferencji ogłoszono.

Czytaj też: Premiera Huawei nova 9 – nova nadzieja na europejskim rynku?

HarmonyOS działa teraz na 150 milionach urządzeń

Prmeiera autorskiego systemu Huawei odbyła się w czerwcu tego roku. Od tamtej pory firma sukcesywnie wdraża aktualizacje, za sprawą których HarmonyOS działać może na 150 milionach urządzeń. Nie są to tylko smartfony, bo dotyczy to także inteligentnych zegarków, telewizorów, tabletów i IoT. W końcu należy pamiętać, że system zaprojektowano z myślą o współpracy i integracji wielu urządzeń w ramach jednego ekosystemu. Osiągnięcie takiej liczby jest imponujące, a to przecież zaledwie początek. W końcu aktualizacje do HarmonyOS nie dotarły jeszcze do wielu krajów.

Czytaj też: Aplikacje z Androida w systemie Windows 11 – funkcja trafia do testów

Dyrektor generalny firmy, Richard Yu oświadczył, że system Huawei jest najszybciej rozwijającym się systemem operacyjnym w historii. I trudno temu zaprzeczyć. Od początku firma miała bardzo pod górkę, w końcu decyzja o stworzeniu HarmonyOS zapadła w odpowiedzi na sankcje narzucone przez USA. Brak dostępu do usług Google zmusił więc Huawei do rozwinięcia nie tylko swojego OS, ale także do zastąpienia popularnych usług swoimi. Na rynku chińskim się to sprawdziło. Jak będzie w innych krajach? Poczekamy i zobaczymy. Na razie wiadomo, że do końca roku firma chce przekroczyć próg 200 milionów urządzeń działających na HarmonyOS.