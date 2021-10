Inteligentna tkanina OmniFiber z MIT wyczuwa i reaguje na ruch

Specjalna odzież, która pomaga w trenowaniu kontroli oddechu u sportowców lub śpiewaków, a nawet może pomóc komuś odzyskać naturalny wzorzec oddychania po chorobie, pozostawiającej ślad na płucach. Wprawdzie na pierwszy rzut oka trudno połączyć takie zastosowania z odzieżą, ale tylko wtedy, kiedy nie zna się potencjału OmniFiber.

Inteligentna tkanina OmniFiber

Inteligentna tkanina OmniFiber to niedawne dzieło naukowców z Massachusetts Institute of Technology oraz szwedzkiego Kungliga Tekniska Högskolan, czyli Królewskiego Instytutu Technologicznego. Ci wskazali jej potencjalne zastosowania, o których była mowa powyżej i choć z pewnością sporo wody w Wiśle upłynie, zanim zobaczymy OmniFiber nie tyle w akcji, ile na rynku, to już teraz wiemy, jak dokładnie działa.

Nie oznacza to jednak, że projekt został już zakończony. Wręcz przeciwnie, ciągle jedna z badaczy (Ozgun Kilic Afsar) będzie rozwijać to dzieło z naciskiem na opracowanie systemu produkcyjnego, który pozwoli na tworzenie jeszcze dłuższych włókien. Właśnie – włókien. OmniFiber, oznaczające w bezpośrednim tłumaczeniu „WszechWłókna”, to nic innego, jak miękka tkanina, która pomoże wprowadzić nasze ubrania w stan godny XXI wieku.

OmniFiber swoją wyjątkowość zawdzięcza temu, że wyczuwa i reaguje na ruch użytkownika. Sprowadza się do tkaniny, wewnątrz której został wydrążony środkowy kanał, umożliwiający przepływ płynnego medium. To sprawia, że OmniFiber można zginać, rozciągać, czy zwijać, wykorzystując sprężone powietrze. Zapewnia im to dotykową informację zwrotną w czasie rzeczywistym, czyniąc je podobnymi do sztucznego mięśnia. Nie jest to z kolei coś nowego na rynku technologii, ale w tym podejściu sztuczny mięsień nie wymaga ciepła, aby zmienić swój kształt.

Ta cecha OmniFiber, która z pozoru nie jest zbyt ważna, sprawia, że jej zastosowanie jest znacznie szersze, bo to włókno może pracować w środowisku, które cechują duże i nagłe skoki temperatury. Dodatkowo OmniFiber są ponoć tanie w produkcji, a na dodatek nie wymagają delikatnego procesu tkania.