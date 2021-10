Karty do kopania od AMD. Znamy wydajność BC-160 z GPU Navi 12

Mamy dla Was pozornie złą, ale w rzeczywistości dobrą wiadomość, dotyczącą kart do kopania od AMD o nazwie BC-160 (pierwsze dwie litery są skrótem od Blockchain Compute). Wykorzystują one interesujący procesor graficzny, z którym za żadne skarby nie dostalibyście karty graficznej w sprzedaży detalicznej.

Czym jest karta graficzna BC-160 od AMD?

Niejaki Mohammed zapewnił serwisowi Videocardz szczegóły i kilka zdjęć, które przedstawiają kartę graficzną o nazwie AMD BC-160 przeznaczoną do kopania kryptowalut. Ta ponoć bazuje na procesorze graficznym Navi 12 w połączeniu z 8 GB pamięci HBM2 (najpewniej o transferze 1,54 Gb/s) i odpowiada plotkom sprzed kilku miesięcy właśnie o modelu w tym stylu od „Czerwonych”.

Niestety serwisowi nie udało się potwierdzić, czy rzeczywiście BC-160 istnieje, a szkoda, bo ujawniony slajd z prezentacji w kilku kwestiach zalatuje kłamstwem. Wystarczy tyko spojrzeć na domniemane pamięci HBM2 o prędkości 4 Gb/s, które nie istnieją, bo tego typu prędkości są zapowiadane głównie w HBM3, choć warto tutaj wspomnieć, że RAMBUS ujawnił przed kilkoma miesiącami swoje HBM2e 4 Gb/s.

Wątpliwy slajd, obok literówki w określeniu „passiv”, wspomina też o nazwie BC-160, której pierwsza cyfra ponoć wskazuje generację, a dwie kolejne wskazują na wydajność w kopaniu ETH. Co się stanie, gdy wydajność w ewentualnej następnej generacji przekroczy 99 Mh/s? Tego nie wiemy.

Idąc dalej w plotki, ta karta zaprojektowana rzekomo przez firmę XFX China, wymaga do działania pary 8-pinowych złączy zasilania, a jej TGP sięga 150 watów. Ma oferować wydajność 69,5 Mh/s, czyli ma być o około 25% szybsza względem Radeona RX 5700 XT opartego na Navi 10. To zapewne jest spowodowane samym pokładem pamięci HBM, a nie GDDR.

Co napędza BC-160 i dlaczego AMD postąpiło słusznie?

Wyciskające po optymalizacji około 72 Mh/s, domniemane karty AMD BC-160 napędza procesor graficzny Navi 12, którego możecie kompletnie nie pamiętać. Wszystko przez to, że zadebiutował w zeszłym roku z AMD Radeon Pro 5600M dla Apple i napędził tylko tę jedną, ekskluzywną kartę graficzną.

Jednak Navi 12 w BC-160 posiada nie pełne 2560 procesorów strumieniowych z 40 CU a 2304 z 36 CU. Wskazuje to na zwyczajny recykling nieudanych rdzeni Navi 12, które normalnie zostałyby wyrzucone, ale dzięki górnikom kryptowalut, znalazły swoje drugie życie w specyficznych kartach graficznych. To z kolei w niewielkim stopniu może zmniejszyć popyt na konsumenckie karty.