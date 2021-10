Sztuczna inteligencja Chin nie do doścignięcia, czyli jak przegraliśmy wojnę SI

Czy sztuczna inteligencja Chin będzie rządzić w przyszłości światem? Wedle słów byłego wysoko postawionego jegomościa w Departamencie Obrony USA… tak i to prędzej, niż myślicie, bo już w latach 40. obecnego wieku. Ten twierdzi, że już dawno skończyła się walka na międzynarodowej arenie co do rozwoju sztucznej inteligencji, a w niej Chiny stały się niepodważalnym zwycięzcą.

Wyścig skazany na porażkę. Sztuczna inteligencja Chin zdominuje cały świat

Tym wspomnianym jegomościem jest Nicolas Chaillan, który był pierwszym w historii dyrektorem ds. oprogramowania w Departamencie Obrony USA. Był, bo zrezygnował z tego stanowisku we wrześniu i ledwie miesiąc później powiedział coś ciekawego w wywiadzie dla gazety Financal Times, jak zauważył serwis Reuters. Według jego słów już teraz Chiny wypracowały sobie przewagę nie do pokonania w dziedzinie sztucznej inteligencji.

W publikacji w gazecie przeczytamy, że „nie mamy szans na konkurowanie z Chinami za 15-20 lat. W tej chwili to już pewne. Moim zdaniem [wojna w rozwoju SI] już się skończyła”. Dalej Chaillan wspomina o problemie, który w przypadku USA, czyli najpewniej jedynego z państw, mogącego konkurować z Chinami na tym poletku, sprowadza się do braku współpracy.

Podczas gdy chińskie firmy, zajmujące się rozwojem sztucznej inteligencji, są zmuszone do współpracy z chińskim rządem, dbającym o rozwój i inwestującym znaczne środki w technologie, te amerykańskie pracują na własne konto. Dotyczy to też tamtejszego rządu. Gdyby tego było mało, Chiny nie są tak powściągliwe w swoich działaniach, podczas gdy reszta świata zastanawia się, czy rozwój SI na pewno jest wskazany i czy poradzimy sobie z nowymi potencjalnymi wyzwaniami, które są z nimi związane.

W USA debatuje się bowiem co do etyki oraz prywatności, którą sztuczna inteligencja może znacząco obniżyć przez wykorzystujące nią algorytmy, czy systemy rozpoznawania twarzy. Chiny z kolei mają to głęboko w poważaniu. Przynajmniej nie oficjalnie, ale stosowne przez państwo systemy monitoringu nawet na ulicach, jasno na to wskazują.