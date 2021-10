Druk 3D w kosmosie z wykorzystaniem księżycowego złomu na celowniku ESA

Podbijanie nowych Ciał Niebieskich jest dla ludzkości ogromnym wyzwaniem koncepcyjnym i technologicznym. Istnieje wiele problemów, które trzeba odpowiednio obejść oraz wyzwań, którym trzeba sprostać, aby zależność kolonii pozaziemskiej była możliwie najniższa od Ziemi. W ramach tego dążenia Europejska Agencja Kosmiczna (ESA) rozwija druk 3D w kosmosie, który w przypadku naszego satelity obejmuje wykorzystanie księżycowego złomu.

Chociaż nawet Ziemia skrywa przed nami nadal całą masę tajemnic (oceaniczne głębiny są tego świetnym przykładem), to jak to ludzie – zawsze patrzymy dalej i chcemy więcej. Większości z nas baza na Księżycu może wydawać się niespecjalnie potrzebna, ale tamtejsze surowce i potencjał badawczy sprawia, że utrzymanie ludzi na stałe na naszym naturalnym satelicie będzie opłacalne zarówno z punktu widzenia ekonomicznego, jak i naukowego. Oczywiście o ile dobrze do tego podejdziemy.

Drukowanie na Księżycu, czyli jak w prosty sposób przekuć księżycowy złom porzucony w ramach misji kosmicznych na części zamienne i nie tylko

ESA wierzy, że prędzej czy później założymy kolonię na Księżycu i w tym celu nawiązała niedawno współpracę z Incus, OHB System AG i Lithoz GmbH, aby się na to przygotować. Te firmy razem z agencją pracują nad wspólnym projektem, mającym na celu umożliwić realizowanie druku 3D w mikrograwitacyjnym środowisku, czyli tym, który przypomina warunki na Księżycu. Obecnie prace obejmują ciągłe ulepszanie oraz testowanie, a wysiłek ku temu podejmuje się ze względu na potrzebę zapewniania na Księżycu części zamiennych, które nie musiałyby być dostarczane z Ziemi.

Nowa technologia wykorzystuje do tego proszek, którego pozyskiwałoby się z recyklingu złomu, który jest łatwo dostępny na Księżycu. Ten proszek następnie byłby wykorzystywany do produkcji nowych materiałów z wykorzystaniem specjalnej technologii drukowania 3D na bazie LMM firmy Incus. To jest skrótem od Lithography-based Metal Manufacturing i oznacza proces wytwarzania metalu w oparciu o litografię do tworzenia zaawansowanych części metalowych z wykorzystaniem zasady fotopolimeryzacji. Firmy uważają, że jest to bardzo zrównoważony rodzaj druku 3D dla tego konkretnego zastosowania.

Techniki litograficzne, takie jak te opracowane przez Incus i Lithoz, pozwalają na połączenie wysoce precyzyjnego druku 3D z wysokowydajnymi metalami i ceramiką, przy jednoczesnym zachowaniu niezwykłego poziomu zasobooszczędności. Chociaż te koncepcje zostały z powodzeniem zademonstrowane na Ziemi, działania takich projektów mają kluczowe znaczenie dla wypełnienia luk technologicznych i umożliwienia wdrożenia wytwarzania przyrostowego w środowisku kosmicznym. – powiedział w oświadczeniu dr Martin Schwentenwein, kierownik ds. rozwoju materiałów w Lithoz.

Zapoczątkowany przez ESA projekt potrwa w sumie 18 miesięcy. W ramach tego czasu zostanie ocenione to, czy tego typu przetwarzanie złomu na powierzchni Księżyca ma sens zarówno pod kątem wykonalności, jak i finalnych efektów. Pewne jest jednak, że jeśli program zakończy się sukcesem, przyszłe misje na Księżycu znacznie zmniejszą ich zależność od Ziemi. Wszystko dzięki dostępowi księżycowych osadników do druku 3D.