[Konkurs] Oddamy Wam OPPO Reno6 5G. Wystarczy go przetestować

Szukasz nowego smartfonu? Albo zwyczajnie chcesz dostać smartfon? OPPO Reno6 5G może być Twój. Wystarczy otwarty umysł, nieco kreatywności i odrobina dobrze wykonanej pracy. Musisz tylko przesłać nam swój pomysł na stworzenie recenzji OPPO Reno6 5G, a następnie go zrealizować.

Czy warto starać się o OPPO Reno6 5G?

Z OPPO Reno6 5G miałem okazję spędzić tylko kilka godzin, ale nie będę ukrywać – ten smartfon mnie kupił. W zasadzie już od wyjęcia go z pudełka. To zasługa bardzo nietypowej obudowy. OPPO określa ją mianem retro, a wyróżnia się płaskimi krawędziami. Co w połączeniu z cienkimi, symetrycznymi ramkami wokół ekranu i połyskującą fakturą na tylnym panelu robi bardzo duże wrażenie. OPPO udał się jeden z najładniejszych smartfonów tego roku.

Specyfikacja? Jest dobrze. Mamy tu ekran AMOLED o przekątnej 6,43 cala (nie za duży) z 90Hz odświeżaniem obrazu, wydajny układ MediaTek Dimensity 900 w parze z 8 GB pamięci RAM oraz szybkie ładowanie SuperVOOC 2 o mocy 65W. Co znacznie skraca czas ładowania akumulatora o pojemności 4300 mAh. Znacznie oznacza w praktyce 29 minut(!).

W aparacie znajdziecie funkcje znane z flagowego Reno6 Pro, na czele z Bokeh Flare Portrait Video, AI Highlight Video oraz Ultra Night Video. Jak to działa? Kojarzycie zapewne zdjęcia nocne z bardzo ładnie rozmytymi źródłami światła w tle. OPPO Reno6 też potrafi takie zrobić, ale do tego jest w stanie nagrać tak wyglądające filmy. Efekty takie jak na poniższym nagraniu możecie uzyskać kompaktowym urządzeniem, które macie w swojej kieszeni.

Pisałem już o 5G? Tak, 5G nie mogło zabraknąć. A więcej o OPPO Reno6 5G przeczytacie w naszej recenzji

Czytaj też: Test OPPO Reno6 5G

Konkurs – jak wygrać OPPO Reno6 5G

Sprawa jest prosta. Musicie przekonać nas do swojej wizji recenzji OPPO Reno6 5G, której hasłem przewodnim będzie Portret Twoich Emocji. Pokazanie rzeczy, które wzbudzają w Was emocje, a w czym mógłby Wam pomóc OPPO Reno6 5G.

Recenzja nie musi być profesjonalna, ani podobna treścią i formą do publikowanych przez nas. Ma to być Wasza wizja od początku do końca, która wcale nie musi wychwalać Reno6 pod niebiosa. W końcu to recenzja, więc za powiedzenie, że coś się Wam nie spodobało nie przewidujemy żadnej kary.

Forma recenzji jest dowolna. Może to być tekst, mogą być zdjęcia, może być film lub wszystko na raz. Jeśli nie masz czym zrobić zdjęć telefonu, albo nie czujesz się na siłach, mamy zapas własnych zdjęć, którymi ozdobimy recenzję.

Reklama

Zgłoszenia konkursowe przyjmujemy w formie mailowej na adres konkurs[at]chip.pl do 10 października. W zgłoszeniu musi znaleźć się potwierdzenie zapoznania się oraz akceptacji regulaminu. Do 13 października wybierzemy 5-10 najlepszych zgłoszeń, spośród których wraz z OPPO wyłonimy zwycięzcę. Będzie on miał tydzień na stworzenie recenzji smartfonu, którą opublikujemy na łamach CHIP.PL. Jest to warunek otrzymania OPPO Reno6 5G na własność.

Wszelkie niezbędne szczegóły znajdziecie w poniższym regulaminie.