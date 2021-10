Microsoft szykuje się na październikową premierę i naprawia błędy w systemie Windows 11

Użytkownicy testujący Windows 11 na bieżąco zgłaszali problemy, jakie napotykali podczas korzystania z nowego systemu. Wygląda na to, że przed październikową premierą Microsoft intensywnie wziął się do pracy, by rozwiązać kluczowe błędy.

Microsoft naprawia system Windows 11

Premiera nowego systemu operacyjnego zaplanowana jest na 5 października. Warto więc zadbać o to, by stabilna wersja, która trafi w ręce użytkowników, była pozbawiona błędów. Przynajmniej tych kluczowych. Dlatego też trwają intensywne prace, których owocem jest build 22468, który trafił do kanału deweloperskiego. To właśnie tam testowane są aktualizacje i funkcje, które ostatecznie pojawią się w stabilnej wersji systemu, jaką otrzymamy już za kilka dni. Wedle słów firmy, build zawiera „dobry zestaw ulepszeń i poprawek błędów”.

Czytaj też: Podczas, gdy my czekamy na premierę systemu Windows 11, wielu ludzi nawet nie wie o jego istnieniu

Reklama

Z poprawek warto wspomnieć o:

Poprawieniu wyświetlania wysuwanego kursora po najechaniu kursorem na ikonę Szukaj na pasku zadań.

Po przejściu do ikony Szukaj na pasku zadań za pomocą klawiatury, przejście dalej spowoduje teraz odrzucenie wysuwanego menu ostatnich wyszukiwań.

Usunięto problem z nieoczekiwanym zamykaniem menu kontekstowego po po najechaniu kursorem na pozycje otwierające podmenu, takie jak „Otwórz za pomocą”.

Ustawienia formatu wejścia mikrofonu (zgodnie z konfiguracją w Ustawieniach dźwięku) powinny teraz pozostać uaktualnione.

Rozwiązano problem polegający na tym, że niektóre dyski nieoczekiwanie nie wyświetlały się podczas defragmentacji i optymalizacji dysków.

Naprawiono problem, który mógł powodować nieoczekiwane migotanie w niektórych aplikacjach, takich jak Microsoft Edge, podczas korzystania z wielu monitorów z różnymi częstotliwościami odświeżania.

Czytaj też: Fitbit Charge 5 dostępny na polskim rynku. Wśród nowości EKG i wskazówki życiowe

Nie zabrakło też usprawnień. Microsoft pozwolił użytkownikom zobaczyć statystyki dotyczące połączenia po kliknięciu połączenia VPN w Ustawieniach VPN. Dodano też opcję wyłączenia pokazywania ostatnich wyszukiwań po najechaniu kursorem na ikonę wyszukiwania na pasku zadań. Opcja znajduje się w obszarze Zachowania paska zadań w Ustawieniach paska zadań.