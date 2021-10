Nadchodzą nowe smartfony Motoroli – Moto G71 5G i G51 5G

Motorola nie zatrzymuje się ani na chwilę. Niedawno na rynek trafił model Moto E40, a już na horyzoncie czają się dwa nowe urządzenia Moto G71 5G i G51 5G. Skąd to wiemy? Oba smartfony pojawiły się w nowych przeciekach.

Motorola Moto G71 5G

Ten średniopółkowy telefon pojawił się na stronie FCC, gdzie wypatrzyły go czujne oczy jednego z leaksterów. Dzięki temu dowiedzieliśmy się na jego temat kilku szczegółów. Moto G71 5G, skryty pod nazwą kodową xt2169-1, ma zaoferować baterię o pojemności 5000 mAh, niestety przeciek nie zdradza obsługiwanej mocy ładowania. Wiemy jednak, że urządzenie da nam dostęp do sieci 5G oraz do płatności zbliżeniowych dzięki modułowi NFC. Na pokładzie znajdą się również dwa sloty na kartę SIM oraz wejście słuchawkowe 3,5 mm. Informacje FCC wspominają też o słuchawkach Moto MH191 , które najprawdopodobniej znajdą się w zestawie.

Motorola Moto G51 5G

Dzięki pojawieniu się Moto G51 5G w bazie Geekbench wiemy, że smartfon będzie wyposażony w procesor Qualcomm Snapdragon 750G wspierany przez minimum 4 GB pamięci RAM. Działać ma pod kontrolą Androida 11, co może potwierdzać, że zadebiutuje w tym roku. Oczywiście będzie obsługiwać sieć nowej generacji. Smartfon ten uzyskał 544 punkty w teście jednordzeniowym i 1698 w teście wielordzeniowym.

Moto G51 5G ma być następcą Moto G50 5G (urządzenie wprowadzono w Australii w sierpniu), więc możemy się spodziewać, że Motorola po prostu nieco odświeży ten model, który wyposażony był w wyświetlacz 6,5 cala o rozdzielczości HD+ i częstotliwości odświeżania 90 Hz. Sercem urządzenia jest Dimensity 700 w połączeniu z 4 GB pamięci RAM i 128 GB wbudowanej pamięci masowej. Aparat do selfie ma 13 Mpix, zaś z tyłu Motorola umieściła potrójną konfigurację 48 Mpix + 2 Mpix + 2 Mpix. bateria o pojemności 5000 mAh obsługuje szybkie ładowanie z mocą 15 W. Podobne specyfikacje powinniśmy dostać w G51 5G.