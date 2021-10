Spójrzcie na rendery BMW X8 2023. Ten SUV będzie wyjątkowy dla firmy

Miesiąc temu prezes BMW, Oliver Zipse, pośrednio potwierdził, że ten flagowy SUV marki powstaje, choć w rzeczywistości plotki o X8 pojawiły się cztery lata temu. Dzięki temu wiemy, że „kolejny samochód firmy z wyższej półki” zostanie zaprezentowany pod koniec roku. Fakt, że będzie wyjeżdżał z fabryki w Spartanburgu, podkreśla, że będzie to właśnie SUV. Dziś z kolei możemy zaspokoić nieco ciekawość i rzucić okiem na nieoficjalne rendery BMW X8 2023.

Nieoficjalne rendery BMW X8 2023

Jednak ten domniemany luksusowy flagowy SUV BMW X8 jest ciągle modelem, który wedle informacji podawanych przez BMW nie istnieje. Nie znamy nawet jego nazwy (mówi się o X8 M lub XM), ale jeśli uwierzymy informacjom podawanym przez serwis BMWBlog w przeszłości, to ten znany wewnętrznie pod nazwą kodową Project Rockstar model ma wejść do produkcji w grudniu 2022 roku i pozostać w niej tylko przez pięć następnych lat.

Czytaj też: W 90 sekund do pełna, czyli wyjątkowy akumulator litowo-węglowy dla pojazdów elektrycznych

Chociaż nie wiemy nawet, czy ten model doczeka się różnych wersji, to są szanse na model podstawowy i potencjalną hybrydę w postaci X8 M. Jednak często wspominało się, że BMW nie będzie rozwadniał tak tego ważnego dla siebie segmentu i po prostu stworzy jedną wersję modelu w najwyższej cenie i z najokazalszymi możliwościami. Będzie to o tyle ważne, że ten samochód nie ma zastąpić żadnego obecnie produkowanego BMW, ponieważ będzie to nowy dodatek do oferty.

Czytaj też: Zwiastun BMW M3 Touring. To pierwsze takie BMW w historii, na które wielu czekało

Reklama

Jako „zupełnie nowy model, wysokiej klasy na rynek amerykański, ale także na rynek światowy”, będzie nie tylko łączył najwyższy poziom luksusu, komfortu i technologii, ale też wydajności w całej gamie BMW. Ten model ma połączyć w sobie 550-konny 4,4-litrowy silnik V8 z podwójnym turbodoładowaniem i silnikiem elektrycznym, co łącznie zapewni około 750 koni mechanicznych.

Czytaj też: Obejrzyjcie nowego Mercedesa AMG C63 w testach na Nurburgring. Czterocylindrowy silnik w akcji

Dzięki nowym renderom z Kolesa możemy podejrzeć to, jak finalnie BMW X8 ma wyglądać. Oczywiście te grafiki nie są przypadkowe, bo bazują na rzeczywistych zdjęciach zakamuflowanych prototypów, próbując odpowiedzieć na pytanie, co dokładnie kryje się pod maskowaniem. Dzięki nim możemy podejrzeć domniemaną przytłaczającą wręcz maskownicę przednią, podzielone sekcje reflektorów, długą maskę, czy potężne końcówki wydechów pod finezyjnie poprowadzonymi światłami tylnymi.