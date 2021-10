Potęga Wojska Stanów Zjednoczonych nadal przyćmiewa Chiny i Rosję

Publikacji doczekał się właśnie raport RAND Corporation, czyli amerykańskiej organizacji non-profit, która istnieje od 73 lat. W niej stwierdzono, że „zbiorcza potęga Chin i Rosji” może i nadal będzie zbliżać się do poziomu USA, ale nawet pomimo tego potęga Wojska Stanów Zjednoczonych nadal pozostanie niezachwiana. Przynajmniej w 2022 roku.

Rosja i Chiny współpracują ze sobą coraz bardziej, ale potęga Wojska Stanów Zjednoczonych pozostanie niezachwiana

Pewne jest, że stosunki chińsko-rosyjskie będą się nadal umacniać dzięki kontynuacji polityki USA wobec tych dwóch narodów, jak podaje Military Times. Dlatego też raport wspomina, że relacje między rządem stacjonującym w Pekinie, a tym w Moskwie, nadal będą się rozwijać w swój pragmatyczny sposób i odpowiednio „balansować w stosunku do twardej i miękkiej mocy [militarnej – dop. red.] USA”.

Czytaj też: F-35B i Izumo, czyli jak Japonia załatała militarną lukę od czasów II WŚ

Trwa to już zresztą od dwóch dekad, kiedy to po raz pierwszy Chiny i Rosja rozpoczęły wspólne ćwiczenia w terenie, rozpoczynając trwające do dziś pielęgnowanie współpracy. Było to następstwem podpisanego w 2002 roku 15-letniego planu współpracy wojskowej, który to „rozszerzył dostarczanie sprzętu wojskowego, licencji technologicznych oraz wspólnych badań i rozwoju”.

Czytaj też: Paliwo odrzutowe z roślin, czyli jak zmniejszyć emisje sektora lotniczego

Współpraca trwa jednak nadal i nic w tym dziwnego, jako że oba państwa podzielają przeciwstawienie się postrzeganej przez USA ideologii „militaryzmu, interwencjonizmu i przymusowego narzucania amerykańskich wartości innym krajom”. Nabrało to jeszcze większego rozpędu w latach 2012-2017, czyli po nałożeniu na Rosję sankcji spowodowanej aneksją Krymu. Po tym Moskwa dążyła do „znacznie bliższych więzi” z Pekinem.

Obecnie współpraca między Chinami i Rosją na poletku wojskowym wedle raportu jest wręcz rutyną, a z roku na rok wspólne ćwiczenia stają się coraz bardziej złożone. Najbardziej zaawansowane z nich miały miejsce w sierpniu i obejmowały ćwiczenia na dużą skalę na terenie Chin. Autorzy zakładają, że będzie to trwać jeszcze długo, co będzie zwiększać interoperacyjność sił zbrojnych obu państw poprzez wspólne szkolenia i wymianę sprzętu.

Czytaj też: Korea Północna przetestowała kolejny pocisk. Najpewniej był nim Pukguksong-5

Ponoć jednym ze sposobów na zmniejszenie relacji Chiny-Rosja i zaprzestanie polityki „Europa i USA kontra Chiny i Rosja”, jest wycofanie się ze wspomnianych sankcji na oba państwa. Jest to jednak mało prawdopodobne, a jeśli idzie o samo podsumowanie raportu, to w nim przeczytamy, że: