Przyszłość sprzętu dla graczy? Spójrzcie na nietypowy Project Cielo od Gigabyte

Oddział AORUS firmy Gigabyte ujawnił owoc swoich prac nad koncepcyjnym sprzętem komputerowym Project Cielo. Obecnie to tylko pomysł „na papierze”, ale w idealny sposób pokazuje to, jak może wyglądać przyszłość sprzętu dla graczy, dzięki łączności 5G oraz zupełnie nowych możliwości, jakie otwiera.

Project Cielo od Gigabyte, czyli jak uzależnić graczy od 5G

Sieć 5G jest zresztą tylko jednym z elementów składowych rewolucyjności systemu Project Cielo, którą proponuje światu Gigabyte. Oprócz niej ten sprzęt dla graczy ma zachwycać użytkowników swoją modułową konstrukcją i mobilnością. Trudno się temu dziwić, jako że ten sprzęt jest czymś, co zaciera granice między stacjonarnymi PCtami, a laptopami. Czy ma to sens? W naszych oczach tak – i to ogromny, bo popchnie środowisko graczy jeszcze dalej ku usługom streamingowym.

Widoczna gołym okiem trzymodułowa konstrukcja Project Cielo, sprowadza się do trzech bezpośrednio ze sobą powiązanych, ale jednocześnie niezależnych od siebie w pewnym stopniu części. Tą główną jest zdecydowanie moduł z komputerem osobistym, który jest na samym szczycie, przykuwając oko konstrukcji w formie charakterystycznych dla firmy skrzydeł sokoła na samym szczycie. To jednak nie tylko wizualny dodatek, a zintegrowana z obudową antena 5G.

Ten PC powinien działać sam w sobie, ale jeśli zechcecie grać poza dostępem do sieci elektrycznej, to z pomocą przyjdzie Wam moduł z wbudowanym akumulatorem, którego po prostu wpina się pod ten pierwszy. Gigabyte wspomniał też o trzecim module, głośniku Bluetooth, który nie wydaje się zbyt potrzebny, ale wskazuje, jak wielkie pole do popisu ma firma, jeśli przekuje Project Cielo na coś rzeczywistego. W ujawnionej 3-modułowej, „kanapkowej” konfiguracji będzie pełnić funkcję przenośnego komputera z głośnikiem wysokiej jakości.

Nic jednak nie stoi na przeszkodzie, aby postawić na połączenie wyłącznie głośnika i akumulatora, aby zapewnić sobie nagłośnienie na Bluetooth. Jednak głównym celem Project Cielo jest ewidentnie zapewnić światu sprzęt nowej generacji, który w znacznym stopniu będzie opierać się na strumieniowaniu gier poprzez sieć 5G. To ograniczy potrzebę stosowania wydajnych komponentów w kompaktowych obudowach przy jednoczesnym umożliwieniu zabawy w nawet najnowsze tytuły poprzez usługi streamingowe gier.