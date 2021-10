Najtańszy elektryczny rower z paskiem zamiast łańcucha. Oto Ride1Up Roadster V2 Gravel Edition

Chociaż nie zapowiada się na to, że łańcuchy rowerowe przejdą do lamusa, alternatywa dla nich w postaci wytrzymałych pasków zyskuje na popularności. Wiąże się wprawdzie z wieloma ustępstwami i wyższą ceną, ale w zyskujących na popularności elektrycznych rowerach spisuje się wzorowo. Dziś z kolei świat otrzymał szanse na sprawdzenie najpewniej najtańszego roweru z paskiem Gates, dzięki premierze Ride1Up Roadster V2 Gravel Edition.

Pasek, czy łańcuch w rowerze?

Obecnie łańcuch rowerowy jest domeną albo tanich, albo rowerów nastawionych na wyczynową jazdę. Z kolei paski (m.in. najpopularniejszy Gates Carbon Belt) trafiają najczęściej do modeli elektrycznych z wyższej półki, dodając kolejny smaczek premium do i tak imponującej mieszanki komponentów. Spisują się świetnie zwłaszcza w modelach miejskich, trekkingowych, czy użytkowych i nic w tym dziwnego.

Wprawdzie z paskiem możecie zapomnieć o zewnętrznych przerzutkach, ale dzięki niemu zyskujecie płynniejszą i cichszą pracę napędu, zapominacie o konserwacji napędu i ewentualnych zabrudzeniach, a na dodatek cieszycie się bezobsługowym sprzętem o wytrzymałości rzędu 80000 km. Jak podaje serwis Electek, największą wadą pasków Gates jest sama cena wyposażonych w nie rowerów, która wynosi ponad 3000 dolarów, ale Ride1Up Roadster V2 Gravel Edition jest przykładem modelu za zaledwie 1295 dolarów.

Elektryczny rower Roadster V2 Gravel Edition od Ride1Up, to ulepszenie względem oryginalnego Roadster V2

Firma Ride1Up postanowiła urozmaicić ofertę swojego ebike Roadster V2 o wariant Gravel Edition, który sięgnął po renomowany napęd pasowy firmy Gates. W oryginale bazował na pasku z niższej półki, co mogło budzić u niektórych obawy, ale producent właśnie to rozwiązał. Sam w sobie Roadster V2 jest przedstawicielem niskiej półki na rynku elektrycznych rowerów, łącząc 350-watowy silnik o mocy ciągłej (i 500 W szczytowej) z 252 Wh akumulatorem o zasięgu od 32 do 56 km na jednym ładowaniu.

To nie uległo zmianie w wersji Gravel Edition, która jest przeznaczona w znacznie większym stopniu do podboju terenu, jako że sięgnęła po opony szutrowe i hamulce tarczowe (w miejscu V-Brake). Niestety budżet nie pozwolił na ulepszenie układu napędowego pod kątem mechanicznym, dlatego to nadal jednobiegowy rower elektryczny bez np. wewnętrznej przerzutki, czy silnika umieszczonego przy korbach.

Tego typu oszczędności pozwoliły jednak Ride1Up zaoferować klientom poszukującym modelu z węglowym paskiem Gates w możliwie najniższej cenie. Podoba Wam się takie podejście?