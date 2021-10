Niszczycielskie promienie z nieba, czyli laser AHEL w samolocie C-130J Sił Powietrznych USA

Właśnie poznaliśmy kolejny etap wysiłków w dążeniu do uczynienia z broni laserowej czegoś powszechnego. Tym razem wszystko rozbija się o podsystem AHEL, co jest skrótem od Airborne High Energy Laser i sprowadza się do wysokoenergetycznego lasera, który wkrótce trafi na pokład samolotu C-130J.

Laser AHEL w samolocie C-130J Sił Powietrznych USA

Wspominamy o tym nie bez powodu. W tym tygodniu bowiem firma Lockheed Martin ogłosiła pomyślne zakończenie testów akceptacyjnych podsystemu AHEL. Wiemy też, że jednocześnie dostarczyła go siłom powietrznym USA do testów naziemnych i ostatecznie testów w locie na pokładzie samolotu AC-130J.

Ukończenie tego etapu jest ogromnym osiągnięciem dla naszego klienta. Te kamienie milowe sukcesu misji są świadectwem naszego partnerstwa z Siłami Powietrznymi USA w szybkim osiąganiu ważnych postępów w rozwoju systemów broni laserowej. Nasza technologia jest gotowa do użycia już dziś – powiedział w oświadczeniu Rick Cordaro, wiceprezes Lockheed Martin Advanced Product Solutions.

Te ogłoszenie dotyczy otrzymanego przez Lockheed Martin kontraktu na integrację, testy i demonstrację AHEL na samolocie AC-130J w styczniu 2019 roku. Okazało się też, że w lipcu 2021 roku nadeszła tego kontynuacja, jako że Naval Surface Warfare Center podlegające pod Dahlgren Division, przyznało firmie kolejny, tym razem 5-letni, kontrakt o wartości 12 milionów dolarów. Ten obejmie serwis techniczny, integrację, testy i finalną demonstrację systemu AHEL.

Na jego mocy z czasem Lockheed Martin będzie mogło dostarczać tę broń laserową Siłom Powietrznym USA w nieograniczonej liczbie. Według Departamentu Obrony USA prace nad tym najnowszym kontraktem będą prowadzone w Wirginii, Waszyngtonie oraz na Florydzie i mają zostać zakończone do lipca 2026 roku.

Wracając jednak do tego, co najważniejsze, laser AHEL na samolocie C-130J Sił Powietrznych USA powinien znaleźć się wkrótce. Jego testy naziemne również powinny ruszyć w najbliższym czasie, ale nie wiemy, kiedy nadejdzie czas na te naistotniejsze, obejmujące sprawdziany AHEL po wzbiciu się w przestworza.

Kiedy jednak do tego dojdzie, samolot C-130J z AHEL będzie mógł wysyłać niszczycielskie promienie, o mocy rzędu prawdopodobnie 60 kW, z nieba. Te wprawdzie nie powalą żadnego człowieka, ale w niezauważalny sposób mogą smażyć nadajniki, samochody czy drony wroga. Trudno jednak na ten moment przewidzieć to, jak dokładnie będzie działał AHEL i przeciwko czemu będzie kierowany.