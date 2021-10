SenseGlove Nova zapewnia zmysł dotyku w wirtualnej rzeczywistości

Chociaż wirtualna rzeczywistość nie jest niczym nowym, to daleko jej jeszcze do tego, aby cyfrowy świat pochłaniał nas bez reszty. Jednak nowe produkty próbują to zmienić i jednym z takich dzieł jest SenseGlove Nova, które zapewnia zmysł dotyku w wirtualnej rzeczywistości.

Co zapewnia zmysł dotyku w wirtualnej rzeczywistości?

Opracowane przez firmę SenseGlove rękawice Nova powstały po to, aby zwiększyć immersję w symulowanym środowisku treningowym poprzez zapewnienie w nim odzwierciedlenia zmysłu dotyku. Dzięki temu haptycznemu sprzężeniu zwrotnemu przygody w wirtualnym świecie wchodzą na nowy poziom. Pozwalają bowiem na jeszcze bardziej namacalną interakcję z wirtualnymi przedmiotami w równie wirtualnym świecie.

Rękawice SenseGlove Nova pozwalają użytkownikom nie tylko wyczuć na własnej skórze kształt i teksturę wirtualnego obiektu w VR, ale też określić jego sztywność, wytrzymałość i nawet siłę uderzenia. Dlatego też firma SenseGlove postrzega swoje rękawice jako przydatne w wielu programach szkoleniowych, wykorzystujących zestawy VR. Mowa o naprawdę całej masie zastosowań, obejmujących szkolenie co do obchodzenia się z materiałami niebezpiecznymi, pracy na nowoczesnej linii montażowej przy użyciu złożonych narzędzi i obiektów, projektowania, testowania czy badań.

Jak działają rękawice SenseGlove Nova?

W praktyce rękawice Nova wymagają do działania innego zestawu gogli do VR. Konfiguracja różni się zależnie od poszczególnych modeli, ale bez względu na konkretny rodzaj, użytkownik najpierw musi założyć parę miękkich rękawiczek wykonanych z „inteligentnego materiału tekstylnego”, a następnie zacisnąć kilka pasków połączonych ze specjalnie formowaną obudową elektroniki.

Następnie system wykorzystuje zarówno algorytmy śledzenia oparte na czujnikach, jak i komputerowe systemy wizyjne do śledzenia ruchu dłoni i palców. Dzięki tym informacjom system sprzężenia zwrotnego w rękawicach stosownie reaguje, wywierając do 20 Nm siły przy opóźnieniu 20 ms podczas symulacji. Ten opór jest wykrywany przez nasze nerwy za pośrednictwem przewodów mechanicznych.

O odpowiedni realizm dba też cewka w części rękawic dla palca wskazującego i kciuka, która generuje „wrażenie realistycznych kliknięć przycisków i symulacji uderzeń”. Ponoć SenseGlove Nova, który doczekał się prezentacji w wersji prototypowej na CES 2021, spisuje się dobrze, co potwierdzają testy wykonane przez ponad 200 profesjonalistów w branży, co doprowadziło do uruchomienia sprzedaży w cenie 5000$ za jeden zestaw.