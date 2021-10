Tak wygląda środek huraganu. Niesamowite nagrania z drona

30 września dron zwany Saildrone Explorer SD 1045 uwiecznił warunki panujące wewnątrz huraganu. Towarzyszący mu wiatr przekraczał prędkość 190 kilometrów na godzinę, a fale osiągały nawet 15 metrów wysokości.

Rzeczony pojazd to jeden z tzw. USV, czyli nawodnych dronów morskich. Wyprodukowany przez Saildrone Inc. świetnie sprawdził się w kryzysowej sytuacji, kiedy to przez Ocean Atlantycki przechodził huragan Sam. Żywioł czwartej kategorii zapewnił świetną okazję do zebrania danych naukowych na temat powstawania i ewolucji huraganów.

Czytaj też: Co zwiększa intensywność huraganów?

W ten sposób badacze będą w stanie tworzyć skuteczniejsze modele odpowiedzialne za przewidywanie zachowania huraganów. W grę wchodzi między innymi oszacowanie, w jaki sposób cyklony tropikalne przybierają na sile, zyskując swoją moc zdolną do siania zniszczenia.

Huragan widoczny na nagraniu był huraganem czwartej kategorii

Flota nawodnych dronów morskich, jakimi dysponuje NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration) liczy pięć pojazdów. Patrolują one wody Oceanu Atlantyckiego w sezonie huraganów, zbierając dane przez całą dobę. Jak podkreśla Richard Jenkins, założyciel Saildrone, drony produkowane przez jego firmę docierają tam, gdzie nigdy nie zapuszczały się żadne statki badawcze.

Reklama

Czytaj też: Test BQM-177A zakończony. Z użyciem tego drona USA będzie testowało swoje systemy obronne