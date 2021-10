Test Xiaomi 11T Pro – najszybsze ładowanie na rynku i wiele więcej!

Testując na początku roku Xiaomi Mi 11 byłem pod wrażeniem zdjęć w trybie makro. Klasa. Producent poszedł za ciosem i w testowanym dziś Xiaomi 11T Pro poza świetnymi zdjęciami makro, mamy uzyskiwać również świetne nagrania wideo w makro! To nie koniec – w zestawie dostajemy 120 W ładowarkę! Czy właśnie dostajemy do ręki najlepszy smartfon do 3000 zł? Sprawdźmy to!

Specyfikacja Xiaomi 11T Pro

Obudowa: 164.1 mm x 76.9 mm x 8.8 mm, 204 gram

Procesor: Qualcomm Snapdragon 888 (max 2,84 GHz)

Układ graficzny: Adreno 660

Pamięć RAM: 8 GB

Pamięć wewnętrzna: 128 / 256 GB (UFS 3.1)

Ekran: 6,67 cala, AMOLED, 2400 x 1080 (20/9), 120 Hz, HDR10+, ochrona Corning Gorilla Glass Victus

System: Android 11 z MIUI 12.5

Łączność: Dual SIM, LTE, 5G, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.2, USB C, NFC, port podczerwieni

Nawigacja: GPS, Galileo, GLONASS, Beidou

Moduły dodatkowe: czytnik linii papilarnych, skaner twarzy, głośniki stereo Harman Kardon, Dolby Atmos

Aparat główny: 108 Mpix (f/1.75) + 8 Mpix (f/2.2, 120°) + 5 Mpix (f/2.4)

Aparat przedni: 16 Mpix (f/2.45)

Bateria: 5000 mAh

Ładowanie: 120 W Xiaomi HyperCharge

Wersje kolorystyczne: Monlight White, Meteorite Grey, Celestar Blue

Cena w dniu premiery: 2899 zł (8/128 GB), 2999 zł (8/256 GB)

Jak prezentuje się cena i dostępność?

Zestaw sprzedażowy zawiera smartfon Xiaomi 11T Pro, igłę do tacki na karty SIM, dokumentację, kabel USB C, ładowarkę 120 W, etui ochronne oraz folię fabrycznie naklejoną na ekran. Jak na obecne czasy – jest znakomicie.

Smartfon możemy kupić w przedsprzedaży od 6 października 2021r. Przedsprzedaż potrwa 30 dni. W tym czasie przez 6 miesięcy od dnia zakupu, nabywcy przysługuje bezpłatna wymiana ekranu w smartfonie w razie jego uszkodzenia. Ponadto w dniach 6-17 października do zestawu był dokładany odkurzacz Mi Robot Vacuum Essential, co stanowiło bardzo atrakcyjną ofertę. Niestety, to już za nami, ale zainteresowani nadal mogą załapać się na 6 miesięczną ochronę ekranu.

Jaka cena? 2899 zł za wersje 8/128 GB i 2999 zł za 8/256 GB. Z uwagi na brak czytnika kart pamięci, ZDECYDOWANIE warto dopłacić 100 zł do wersji 8/256 GB.

Telefon dostępny jest również w sieciach Orange, T-Mobile i Plus.

Design i jakość wykonania

Xiaomi 11T Pro ma 164,1 mm wysokości, 76,9 mm szerokości, 8,88 mm grubości i waży 204 gram. Sprzęt sprawia bardzo solidne wrażenie, zwłaszcza, że został wykonany z dwóch tafli szkła przedzielonych metalowym korpusem. Co istotne, szkło na froncie to Gorilla Glass Victus. Żeby nie było jednak idealnie – telefon nie jest wodoszczelny.

Design nawiązuje do poprzednich flagowców tej marki, więc tu rewolucji nie ma. Nie można jednak odmówić urządzeniu urody – wykonanie stoi na bardzo wysokim poziomie. Poza tym telefon świetnie leży w dłoni, ale żeby i tu nie było idealnie – równie świetnie zbiera odciski palców… Telefon dostępny jest w trzech wersjach kolorystycznych – białym, szarym i niebieskim.

Ulokowanie portów / przycisków wygląda następująco:

Dolna krawędź – tacka na karty SIM, port USB C, głośnik, mikrofon

Górna krawędź – głośnik, mikrofon, port podczerwieni

Prawa krawędź – przycisk on/off z wbudowanym czytnikiem linii papilarnych, przyciski regulacji głośności

AMOLED w 120 Hz, czyli ekran Xiaomi 11T Pro

Ekran to 6,67 calowa matryca AMOLED o rozdzielczości 2400 x 1080, proporcjach 20/9. Obsługuje ona HDR10+ oraz 120 Hz odświeżanie. Od razu warto nadmienić, że ekran jest płaski, zaoblony na rogach i posiada u góry na środku otwór na obiektyw przedniego aparatu.

A jak wypada sama jakość obrazu? Znakomicie! Barwy, kontrast, kąty widzenia – wszystko świetne jak na AMOLED przystało. Jedynie jasność maksymalna mogłaby być nieco wyższa, ale może się czepiam. Dzięki 120 Hz odświeżaniu ekranu płynność wyświetlanych treści jest nienaganna.

W ustawieniach znajdziemy oczywiście filtr światła niebieskiego, tryb ciemny dla menu, możliwość wyboru częstotliwości odświeżania ekranu oraz możliwość regulacji barw.

Wydajność lekko poniżej oczekiwań

Na pokładzie Xiaomi 11T Pro znajdziemy procesor Qualcomm Snapdragon 888 wraz z grafiką Adreno 660 oraz 8 GB pamięci RAM. Dziwią więc wyniki w benchmarkach, które są lekko poniżej oczekiwań. Smartfon wypada wyraźnie gorzej niż np. tańszy realme GT, z tym samym procesorem i układem graficznym.

Antutu Benchmark 9.1.7 – 684 367 pkt

3D Mark (test Sling Shot Extreme) – Maxed Out!

3D Mark (test Sling Shot) – Maxed Out!

3D Mark Wild Life – 5802 pkt

3D Mark Wild Life Extreme – 1541 pkt

Oczywiście w codziennym użytkowaniu wyniki z benchmarków w żadnych razie nie przeszkadzają. Smartfon działał bardzo płynnie i stabilnie. Jednak trzeba zaznaczyć, że nie obsługuje on kart pamięci. W związku z czym myśląc przyszłościowo zdecydowanie lepiej wybrać wariant z 256 GB pamięci wewnętrznej.

A jakie wyposażenie ma Xiaomi 11T Pro?

Xiaomi 11T Pro

Smartfon obsługuje sieci 5G, ale po raz kolejny miałem z nimi problem w testowym egzemplarzu w sieci Plus. Całkiem duży problem, bo smartfon uparcie łączył się tylko z LTE+. Podobno to tylko kwestia oprogramowania – mam nadzieję, że tak właśnie jest. Poza 5G jest oczywiście Wi-Fi działające zarówno w paśmie 2,4 GHz, jak i 5 GHz. Smartfon jest również Dual-SIMem w formacie nano.

Z reszty wyposażenia na pokładzie znajdziemy NFC, Bluetooth 5.2, USB C oraz port podczerwieni. Dzięki niemu możemy sterować urządzeniami na podczerwień za pośrednictwem aplikacji Mi Pilot. Bardzo praktyczne rozwiązanie

Jeśli chodzi o moduły nawigacyjne, to mamy tu obsługę GPS, Galileo, GLONASS oraz Beidou. Jest również wbudowany kompas. Podczas trwania testów nawigacja funkcjonowała bez zarzutu.

Czytnik linii papilarnych został wbudowany w przycisk on/off i działa on szybko i sprawnie. W dodatku jest cały czas aktywny. Odblokowanie za pomocą skanu twarzy również jest całkiem sprawne, a w dodatku może się odbywać również w maseczkach. Jeśli mamy odsłonięty nos, skuteczność jest prawie stu procentowa. Z zasłoniętym nosem jest nieco gorzej.

Głośniki stereo harman/kardon, czyli porozmawiajmy o jakości dźwięku

Głośniki stereo sygnowane są marką harman/kardon i grają naprawdę dobrze. Nie są to jednak najlepsze głośniki w smartfonie jakie słuchałem – do ideału brakuje lepszego basu. Niemniej tak czy siak jest i tak bardzo dobrze. W ustawieniach możemy znaleźć opcję czyszczenia głośnika poprzez wytworzenie 30 sekundowego specjalnego dźwięku, ale jego skuteczność jest umowna 😉

Smartfon nie ma złącza słuchawkowego miniJack, ani przejściówki w zestawie – w nią musimy się zaopatrzyć na własną rękę (lub użyć słuchawek bluetooth). Jakość dźwięku na słuchawkach jest przyzwoita, ale na kolana nie powala. W ustawieniach znajdziemy Dolby Atmos oraz inne ustawienia pomagające dostosować dźwięk do Naszych potrzeb (m.in. manualny equalizer). To zdecydowanie na plus.

Android 11 z MIUI 12.5

System jaki znajdziemy w urządzeniu to naturalnie Android 11 wraz z nakładką producenta – MIUI Global 12.5.3. Nakładka jest przejrzysta, czytelna i oczywiście działa bardzo płynnie. Szczególnie przy włączonych 120 Hz. Jest obsługa gestów, motywów oraz konfigurowalne Always on display. Bardzo praktyczna jest również możliwość wybudzenia urządzenia dwuklikiem albo poprzez podniesienie je do góry.

Z wbudowanych aplikacji znajdziemy dyktafon, skaner kodów QR, funkcję nagrywania ekranu i Mi Pilot do sterowania urządzeniami na podczerwień. Jest również aplikacja do optymalizowania urządzenia, nazwana tu Panelem sterowania. Nie zapomniano również o autorskich aplikacjach do odtwarzania multimediów.

Aparat 108 Mpix ze świetnym trybem makro!

Xiaomi Mi 11 posiadał świetny tryb makro, ale sumarycznie do najlepszych foto smartfonów mu trochę brakowało. Jak sprawa wygląda w przypadku Xiaomi 11T Pro?

Aparat podstawowy to 108 Mpix matryca o fizycznej wielkości 1/1,52 cala z optyką o jasności f/1.75. Zdjęcia nią wykonane za dnia są świetne, pełne detali i z dużą rozpiętością tonalną, niemniej należy zaznaczyć, że w związku z brakiem teleobiektywu, dwukrotny, w teorii bezstratny zoom to po prostu wycięty kawałek zdjęcia z dużej matrycy.

W nocy natomiast zdjęcia wyglądają fenomenalnie jak na aparat za niespełna 3000 zł! Nie z powodu najlepszej szczegółowości na rynku, ale dzięki prawidłowemu nasyceniu barw oraz naturalnemu kontrastowi. Ujęcia nie są sztucznie prześwietlone jak to często bywa w innych smartfonach. Z uwagi na brak optycznej stabilizacji obrazu należy jednak zwracać uwagę na stabilność chwytu telefonu.

Zdjęcia szerokokątne realizowane są przez 8 Mpix matrycę i optykę o jasności f/2.2 z kątem widzenia 120°. Tu również zdjęcia wychodzą bardzo dobrze, choć jest oczywiście mniej szczegółów niż w przypadku obiektywu głównego. W nocy ujęcia tu również są ciemniejsze.

Aparat do zdjęć makro to 5 Mpix matryca z jasnością optyki f/2.4. Zdjęcia makro wychodzą tu fantastycznie – bardzo podobnie do tych z Xiaomi Mi 11. Zobaczcie sami:

W ustawieniach możemy wybrać ponadto ujęcia w pełnej rozdzielczości 108 Mpix, tryb portretowy z rozmytym tłem oraz profesjonalny – z czasem naświetlania do 30 sekund. Ciekawostką jest również efekt klatki filmowej, czyli ujęcie w 21/9.

Przednia kamerka do selfie to 16 Mpix matryca, a optyka – f/2.45. Zdjęcia wychodzą naprawdę ładne, nie miałem do czego się przyczepić.

Jeśli chodzi o możliwości wideo, to są one całkiem rozbudowane. Zacznijmy od szeroko reklamowanych nagrań makro. Tak – już nie tylko zdjęcia, ale również filmy w super makro. Z tym, że ten tryb wymaga jednak trochę dopracowania – autofocus niestety często się gubi. Przykładowy film poniżej.

Standardowe filmy możemy kręcić natomiast aż w 8K przy 30 kl/s. Dostępny jest wtedy jednak tylko obiektyw główny. Jeśli chcemy korzystać również z szerokiego kąta, to musimy zmniejszyć Nasze oczekiwania do 4K przy 60 kl/s. Ponadto w 8K nie działa elektroniczna stabilizacja obrazu.

Tak czy siak jakość filmów za dnia jest naprawdę bardzo dobra, choć momentami widać brak optycznej stabilizacji obrazu. W nocy jakość oczywiście spada, a ujęcia po przełączeniu na szeroki kąt są wyraźnie ciemniejsze, co widać na poniższym filmie.

Producent dodał również możliwość nagrywania z dwóch kamer jednocześnie oraz możliwość nagrywania w formacie 21/9.

Ultra szybkie ładowanie 120 W

Xiaomi 11T Pro jest smartfonem, w przypadku którego czas pracy na jednym ładowaniu nie ma już znaczenia. Dlatego? Otóż smartfon obsługuje aż 120 W ładowanie, a stosowna ładowarka znajduje się w zestawie. Za jej pomocą naładujemy baterię od 0 do 100% w 17 minut! Tak – 17 minut! To absolutny rekord i najszybsze ładowanie na rynku! Jedyna opcja, jakiej zabrakło to możliwość ładowania bezprzewodowego.

Sama bateria ma pojemność 5000 mAh i wystarczy na około dwa dni pracy w cyklu mieszanym. Jest on dwukomorowy i wystarczy na około 800 cykli ładowania z mocą 120 W, wg deklaracji producenta.

Iga Świątek poleca – CHIP też!

Smartfon reklamuje Iga Świątek i w sumie nie ma się czego wstydzić. Smartfon ma świetne funkcje makro, bardzo wysoką wydajność i najszybsze ładowanie na rynku w cenie poniżej 3000 zł! A to wszystko okraszone głośnikami stereo, obsługą 5G oraz świetnym ekranem. Moim zdaniem to aktualnie jeden z najlepszych smartfonów do 3000 zł. Gorąco polecam – Nowakowski! 😉