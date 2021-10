Wielka Czerwona Plama na Jowiszu głębsza niż sądzono. Poznaliśmy wyniki nowych pomiarów

Wielka Czerwona Plama jest tzw. antycyklonem szalejącym na Jowiszu, którego udało się zaobserwować po raz pierwszy w 1664 roku. Dzięki instrumentom tworzącym sondę Juno naukowcom udało się określić, jaka jest głębokość tej najpotężniejszej burzy w całym Układzie Słonecznym.

Jak wynika z artykułu dostępnego w Science, autorzy badania doszli do wniosku, iż Wielka Czerwona Plama ma głębokość wynoszącą nawet 500 kilometrów. Przypominamy, że jej średnica opiewa natomiast na około 16 000 kilometrów. Dla porównania: średnica naszej planety wynosi mniej niż 13 000 kilometrów.

Przez wiele lat nasza wiedza dotycząca tego antycyklonu opierała się głównie na obserwacjach z daleka, prowadzonych na przykład z użyciem Kosmicznego Teleskopu Hubble’a. Przełomowa okazała się sonda misji Juno, która trafiła na orbitę Jowisza w sierpniu 2011 roku. W ramach swoich działań skupiała się ona przede wszystkim na badaniu składu i budowy jowiszańskiej atmosfery, pomiarach tamtejszego pola magnetycznego oraz magnetosfery.

Wielka Czerwona Plama ma głębokość wynoszącą nawet 500 kilometrów

W 2019 roku sonda została ustawiona tak, aby znaleźć się centralnie nad Wielką Czerwoną Plamą. W tym czasie Juno zmierzyła pole grawitacyjne burzy, która jest na tyle ogromna, że instrumenty pokładowe były w stanie odczuć generowane przez nią perturbacje grawitacyjne. Dzięki tego typu pomiarom astronomowie zyskali możliwość ustalenia, że antycyklon ma od 300 do 500 kilometrów głębokości. Dolna wartość jest pokłosiem analiz z 2017 roku, do przeprowadzenia których wykorzystano mikrofale.

Co ciekawe, obserwacje astronomiczne Wielkiej Czerwonej Plamy są prowadzone od 1830 roku. Da się ją zauważyć nawet z wykorzystaniem amatorskich teleskopów, co samo w sobie mówi o gabarytach tej gigantycznej burzy. Przed pięcioma laty, również za sprawą sondy Juno, naukowcom udało się zebrać nowe informacje na temat biegunów Jowisza. Dowiedzieli się między innymi, że w obrębie bieguna południowego tej planety szalejce co najmniej pięć burz, podczas gdy na terenie bieguna północnego – osiem.