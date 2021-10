Tak ewoluował powszechny wirus. Badanie sięga aż do prehistorii

Na łamach Science ukazało się badanie poświęcone ewolucji patogenu związanego z wirusowym zapaleniem wątroby typu B. Jego autorzy postanowili sięgnąć aż do wczesnego holocenu.

Łącznie analizami objęto 137 próbek materiału genetycznego pochodzącego od mieszkańców Eurazji i rdzennych Amerykanów. Szczątki pochodziły z okresu od 400 do 10 500 lat temu. Biorąc je pod lupę naukowcy mieli nadzieję lepiej poznać historię ewolucji wspomnianego wirusa.

Wirusowe zapalenie wątroby typu B może prowadzić do nawet miliona zgonów rocznie. Zakażone tym patogenem osoby są szczególnie narażone na zachorowanie na raka trzustki czy też doświadczenie marskości wątroby. I choć wiadomo, że wirus ten towarzyszy ludzkości od tysięcy lat, to nie wiadomo było, jak zmieniała się jego natura.

Obecne szczepy HBV dzielą się na dziewięć genotypów, a dwa z nich wydają się pochodzić od rdzennych Amerykanów. Autorzy badania twierdzą wręcz, że historia tego patogenu sięga końca ery plejstocenu i wiąże się z pierwszymi mieszkańcami obu Ameryk. Szczególnie interesujący wydaje się fakt, że wirus HBV był mocno rozprzestrzeniony na terenie Starego Kontynentu już 10 tysięcy lat temu, a więc przed rozpowszechnieniem rolnictwa.

Powszechnie zakłada się, że wiele ludzkich patogenów pojawiło się po pojawieniu się rolnictwa, ale wirus HBV ewidentnie dotyczył już prehistorycznych populacji zbieracko-łowieckich. Johannes Krause, Instytut Antropologii Ewolucyjnej Maxa Plancka

Nowe linie genetyczne wirusa odpowiedzialnego za zapalenie wątroby typu B rozpowszechniły się najprawdopodobniej za sprawą migracji i osiedlania pierwszych rolników. Jednym z najbardziej zaskakujących spostrzeżeń dokonanych przez naukowców jest nagły spadek różnorodności HBV w zachodniej Eurazji w drugiej połowie II tysiąclecia p.n.e. Miało to miejsce w okresie ważnych zmian kulturowych, między innymi upadku dużych społeczności epoki brązu we wschodniej części basenu Morza Śródziemnego. Wszystkie szczepy HBV wykryte w zachodniej Eurazji po tym okresie należały do nowych linii wirusowych i są tam spotykane po dziś dzień.