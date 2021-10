Spójrzcie na wojskowe drony Chin na wystawie. Oto WZ-7, WZ-8 i GJ-11

Trwające obecnie targi Zhuhai Airshow były dla Chin idealną okazją do ujawnienia swoich nowych sprzętów, a dla świata jednym z najważniejszych momentów co do rzucenia na nie oka. Dzięki materiałom z sieci oraz informacjom podawanych przez oficjalne państwowe źródła informacyjne możemy poznać szczegóły na temat WZ-7, WZ-8 oraz GJ-11. To z kolei nic innego, jak nowe wojskowe drony Chin.

Oczywiście te pokazy lotnicze w Zhuhai nie upłynęły wyłącznie pod znakiem trzech wymienionych UAV (Bezzałogowych Statków Powietrznych), ale to na nich się skupimy, bo są one jednym z najnowszych dążeń państwa do ulepszenia swojego lotnictwa. Oczywiście nie jest to przypadkiem – USA i Rosja, czyli dwa inne światowe mocarstwa, dokonują obecnie tego samego, rozwijając zaplecze bezzałogowych dronów. Wspomniane trio obejmuje nie tylko UAV, ale też jego bojowy odłam (Unmanned Combat Air Vehicles).

Co najważniejsze, WZ-7, WZ-8 oraz GJ-11 są już na wyposażeniu Sił Powietrznych Armii Ludowo-Wyzwoleńczej (PLAAF), więc sama wystawa jest pokazem Chin co do podjętych w przeszłości wysiłków, mających na celu poszerzenie typów dronów na służbie (via Defense News).

WZ-7 Xianglong, czyli Szybujący Smok

Wśród prezentowanych dronów WZ-7 odznacza się informacjami, które mamy na jego temat. Pozostałe są bowiem okryte w znacznie większym stopniu tajemnicą. Tak więc, będący na służbie od 2019 roku WZ-7 określany mianem Szybującego Smoka, powstał po to, aby pełnić rolę bezzałogowego sprzętu do rekonesansu. Mierzy niespełna 12 metrów długości, a jego rozpiętość skrzydeł wynosi około 22 metrów.

WZ-7

Napędzaniem WZ-7 zajmuje się pojedynczy, produkowany lokalne silnik turboodrzutowy, który zapewnia mu ponoć możliwość wznoszenia się wysoko nad naszymi głowami i długiego lotu. Charakteryzuje się tandemową, łączoną konstrukcją skrzydeł, która ponoć wpływa na zwiększenie stosunku siły udźwigu do oporu i ułatwia samo sterowanie.

WZ-8, czyli dron mierzący wysoko

Pomalowany na czarno naddźwiękowy dron WZ-8, jak już wspomniałem, jest dla świata sporą tajemnicą. Wiemy, że jest już na służbie PLAAF, bo po raz pierwszy został pokazany na paradzie wojskowej w Pekinie w 2019 roku. Napędza go para silników rakietowych, dzięki którym wzbija się na „wysokości bliskie kosmosu”, skąd realizuje misję strategicznego rozpoznania, zapewniając informacje co do celów, które w razie wojny dobrze byłoby zniszczyć.

WZ-8

W przestworza WZ-8 wzbija się po wzniesieniu na pewną wysokość przez bombowiec Xian H-6N, który pełni dla niego funkcję platformy startowej.

GJ-11, czyli bezzałogowy dron bojowy

Niestety nie jesteśmy w stanie rozpieścić Was informacjami o GJ-11, którego makieta została pokazana w jednej z hal. Wedle domysłów, to odłam projektu AVIC Lijian z całą masą ulepszeń, które pozwalają mu na jeszcze lepsze realizowanie głównego zadania – niszczenia z góry określonych celów. W jednej ze swoich wnęk posiada cztery bomby klasy GBU-39/53, podczas gdy w drugiej najpewniej znalazła się znacznie większa bomba o wadze ~454 kg.