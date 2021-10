Wydajność graficzna Apple M1 Max wykazała poziom kart z górnej półki

W poniedziałek doczekaliśmy się prezentacji 14- i 16-calowych laptopów MacBook Pro, które zaliczyły debiut razem z nowymi SoC Apple M1 w postaci M1 Pro oraz M1 Max. Nie czekaliśmy więc długo na to, aby do sieci wpadła imponująca wydajność graficzna Apple M1 Max.

Test testowi nierówny, a Apple M1 to coś innego niż konsumenckie procesory graficzne i centralne

Na samym początku zaznaczę, że wyszukany przez jednego z użytkowników Reddita test Apple M1 Max w GFXBench obejmuje wydajność uzyskiwaną w środowisku syntetycznym, czyli benchmarku. Jak dobrze wiemy, sukcesy w tego typu programach nie są aż tak dobrym wyznacznikiem rzeczywistych możliwości danych układów. Zwłaszcza że powszechnie wiadomo, iż jedne procesory „lubią się” bardziej z jednymi obciążeniami, a drugie z innymi.

Dodatkowo, w tym przypadku porównanie wydajności do rzeczywistych kart graficznych AMD i NVIDIA zakłamuje to, że GFXBench powstał jako benchmark smartfonów. Został więc zoptymalizowany m.in. pod architekturę ARM, z której Apple M1 przecież korzysta, a kompletnie nie pod pełnoprawne karty graficzne.

Processor Aztec Ruins Normal Tier Aztec Ruins High Tier Car Chase 1440p Manhattan 3.1.1 Offscreen Manhattan 3.1 Manhattan T-Rex ALU 2 Driver Overhead 2 Texturing Apple M1 Max 503.3 FPS 194.3 FPS 298.5 FPS 398.9 FPS 816.9 FPS 1,187.8 FPS 1,391.2 FPS 1,073.1 FPS 398.1 FPS 235,842 MTexel/s Nvidia GeForce RTX 3080 Mobile 455.1 FPS 217.6 FPS 437.8 FPS 394.8 FPS 580.7 FPS 632.9 FPS 1,918.0 FPS 2,887.9 FPS 172.5 FPS 221,647 MTexel/s AMD Radeon RX 6800M 390.9 FPS 242.0 FPS 298.7 FPS 363.5 FPS 389.5 FPS 404.1 FPS 1,298.2 FPS 2,650.4 FPS 115.8 FPS 234,201 MTexel/s Apple M1 203.6 FPS 77.5 FPS 176.5 FPS 130.9 FPS 272.4 FPS 403.9 FPS 649.5 FPS 298.6 FPS 245.1 FPS 71,098 MTexel/s Tabela seriwsu Tom’s Hardware

Poniższe wyniki są więc jedynie przedsmakiem testów wydajności M1 Max, choć i tak ciągle z tyłu głowy musimy mieć to, że ten SoC nie powstał, by zapewniać topową wydajność w grach. Apple opracowało ten 5-nanometrowy układ po to, aby profesjonaliści mogli pracować na potężnym sprzęcie również w podróży, przy możliwie najniższym zużyciu energii.

Specyfikacja procesora graficznego Apple M1 Max

Jak doskonale już wiemy, Apple M1 Max wyposażono w 32-rdzeniowy układ graficzny. Każdy z tych rdzeni ma 16 jednostek wykonawczych, a te z kolei posiadają osiem jednostek ALU (arytmetyczno-logicznych), co łącznie zapewnia całe 4096 ALU, przekładających się na wydajność 10,4 TFLOP. To w teorii plasuje GPU w M1 Max na poziomie mobilnego GeForce RTX 3060, który oferuje 10,91 TFLOP wydajności obliczeniowej.

Jednak podczas prezentacji Apple mierzyło wyżej i stwierdziło, że procesor graficzny M1 Max (o TDP 60 W) rywalizuje z mobilnym GeForce RTX 3080 (160 W). Problem w tym, że te porównania są ponoć wykonane na bazie „wybranych standardów branżowych”, co oznacza tyle… co nic. Dlatego też w rzeczywistości poniższy test GFXBench jest pierwszym racjonalnym wynikiem wydajności GPU M1 Max, który został przetestowany na systemie Mac OS X z API Metal i stanął w szranki z mobilnym GeForce RTX 3080 i Radeonem RX 6800M. Te karty zostały z kolei przetestowane w systemie Windows i interfejsie OpenGL API.

Warto też podkreślić, że Apple rzeczywiście nie mijało się aż tak bardzo z prawdą, twierdząc, że w porównaniu M1 do M1 Max użytkownicy mogą liczyć na czterokrotnie wyższą wydajność graficzną. Wprawdzie nie w każdym przypadku (mowa o 3-3,5 krotnym wzroście), ale większości. Wyniki GFXBench pokazały też, że SoC Apple przewyższa nawet wspomnianego RTX 3080 i RX 6800M w laptopach, ale przede wszystkim rozkłada obie karty na łopatki pod kątem TDP, jako że w jego przypadku wskaźnik wynosi 60 W, a w kolejnych odpowiednio 160 i 145 W.