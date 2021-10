Wyciek podkręconego Intel Core i9-12900K. Ile prądu pożera i jakie zegary osiągnął?

Ponoć już 4 listopada na rynek zostaną wprowadzone nowe procesory Alder Lake-S oraz towarzyszące im płyty z chipsetem Z690, ale ich ujawnienia doczekamy się 27 października. Coraz więcej informacji i przecieków na ich temat zdaje się to potwierdzać i witamy je z otwartymi ramionami, bo tym razem wyciek dotyczy podkręconego Intel Core i9-12900K, ujawniając smutny fakt – niektórzy będą musieli wymienić zasilacze na mocniejsze.

Intel Core i9-12900K będzie perełką w całej rodzinie Alder Lake

Oczywiście swoim zasilaczem powinni zainteresować się dokładnie ci, którzy ostrzą sobie ząbki zarówno na najwydajniejsze Intel Core 12. generacji, jak i mają zamiar je podkręcać. Do tej pory docierały do nas wprawdzie wiadomości, że zapowiadane za „rewolucyjnie energooszczędne” procesory Alder Lake może i będą takie, ale tylko w spoczynku, bo pod obciążeniem nadal będą pożerać sporo prądu dla swoich najwydajniejszych rdzeni.

Flagowy Intel Core i9-12900K ma zresztą wiele do zaoferowania, co najwyraźniej nie będzie okupione wyłącznie wysoką ceną kupna, ale też… utrzymania. Ten procesor, który jest w stanie pokonać konkurencję w postaci Ryzen 9 5950X, łączy w sobie najbardziej imponujące możliwości nowej architektury. Łączy w sobie bowiem łącznie 16 rdzeni, które zapewniają jednak nie 32, a 24 wątki, przez to, że połowa z nich dotyczy Rdzeni Wydajnościowych (Performance Cores) z obsługą wielowątkowości (Hyper-Threadingu), a druga połowa Rdzeni Energooszczędnych (Efficiency Cores).

Warto przy okazji wspomnieć, że ten układ jest wyposażony w 30 MB pamięci podręcznej L3, która jest podzielona na 3 MB dla każdego rdzenia P-Core na bazie architektury Golden Cove i po 3 MB dla obu klastrów P-Core. Prosta matematyka odpowiada, że te wydajnościowe rdzenie mają do dyspozycji 24 MB pamięci cache trzeciego poziomu, a każdy energooszczędny rdzeń po 0,75 MB. Podobny rozkład dotyczy 12,5 MB pokładu L2.

Możliwości podkręconego Intel Core i9-12900K

Niejaki Enthusiast Citizen na Bilibili ujawnił pierwsze owoce podkręcania Core i9-12900K i to nie jakiejś tam próbki inżynieryjnej, a ponoć oficjalnego układu, który trafi do sprzedaży i zmierzy się ze wspomnianym Ryzenem 9 5950X. W podstawowym stanie jego rdzenie Performance będą taktowane zegarem 3,2/5,0 GHz, a te Efficiency 3/3,7 GHz. Przynajmniej jeśli idzie o taktowanie dla wszystkich rdzeni, bo te faworyzowane będą dobijać do kolejno 5,3 i 3,9 GHz.

Jednak już teraz komuś udało się podkręcić wszystkie rdzenie Performance do 5,2 GHz, co spowodowało wzrost punktów w teście CPU-Z o 3% w przypadku jednego wątku i o 5% w przypadku operacji wielowątkowej. To sprawia, że w porównaniu z AMD Ryzen 9 5950X, podkręcony Intel Core i9-12900K uzyskał 32% przewagi w jednordzeniowym i 2% przewagi w teście wielordzeniowym.

Problem? Zużycie energii, bo po takim podkręceniu Intel Core i9-12900K pożerał aż 330 W mocy przy pełnym obciążeniu na 1,385 V, co odpowiada poziomowi mocy, którą wymaga do działania podkręcona karta GeForce RTX 1080 Ti.