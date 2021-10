Test pamięci DDR4 XPG Spectrix D41 4x 8 GB 3000 MHz

XPG Spectrix D41 to ciekawe moduły pamięci oferujące podświetlenie. Udało mi się do testów uzyskać cztery takie moduły, każdy o pojemności 8 GB i częstotliwości 3000 MHz.

Specyfikacja XPG Spectrix D41 4x 8 GB 3000 MHz

Pamięci zapakowane zostały w dwa opakowania po 2 kości w każdym. W pudełkach nie ma nic więcej – są tylko same kości. Warto tutaj wspomnieć o gwarancji, która jest wieczysta.

Testowane pamięci pracują z taktowaniem 3000 MHz i opóźnieniami CL 16-18-18-18-36. W sprzedaży są też inne wersje, o znacznie większych częstotliwościach pracy. XPG Spectrix D41 są dostępne także w innych wersjach pojemnościowych – pojedyncze kości mogą mieć 8 GB lub 16 GB. Tutaj prędkość warto dobrać do posiadanego sprzętu, natomiast wróćmy do testowanych modułów.

Pracują one z napięciem 1,35 V. Ich wymiary to 133,3 × 45,8 × 8,0 mm, więc jeśli macie ograniczenie w obudowie dotyczące montażu AiO to trzeba sprawdzić, czy nic nie będzie kolidowało. Nie zabrakło tutaj profili XMP, które bez problemu udało mi się wczytać na trzech sprawdzanych płytach głównych: ASRock Z590 Taichi, Z490 Aorus Pro, X570S Aorus Master. Zastosowane kości pamięci to HyniX C-die.

Zdjęcia z podświetleniem wykonałem na innej platformie niż przeprowadziłem testy. Pamięci wyglądają na pewno znakomicie i w obudowie z oknem będą świetnie się prezentowały. Szkoda tylko, że nie ma jakieś technologii gwarantującej wzajemną synchronizację kości – potrafią one w jednym momencie wyświetlać co innego. Do testów otrzymałem modele szare, ale w sprzedaży są jeszcze czerwone oraz TUF Gaming.

Platforma testowa Procesor Intel Core i9-10900K @ 5,1 GHz Chłodzenie Cooler Master MasterLiquid ML360R RGB Pasta Noctua NT-H1 Płyta główna ASRock Z590 Taichi Karta graficzna Gigabyte GeForce RTX 3080 Ti Vision OC Dysk AORUS NVMe Gen4 SSD 1 TB Dysk Samsung 970 Evo NVMe 1 TB Zasilacz FSP Aurum PT 1000W Obudowa SilentiumPC Signum SG7V TG Monitor AOC G2868PQU

Testy XPG Spectrix D41 4x 8 GB 3000 MHz

Testy przeprowadziłem w 5 programach oraz w 5 grach. Wykorzystałem tutaj Cinebench R23 – test jednowątkowy i wielowątkowy. W przypadku 7-zip sprawdziłem ile trwa pakowanie 1353 plików o wadze 2,92 GB oraz 1 pliku o wadze 9,31 GB. Testy Handbrake polegały na sprawdzeniu czasu konwersji filmu .mp4 o długości 10 minut i 33 sekund do H.264 i H.265 (1080p30). W Corona Benchmark i V-Ray Benchmark wykorzystałem testy udostępnione przez producentów.

Odnośnie gier to zdecydowałem się na sprawdzenie wydajności w Watch Dogs: Legion (1920 x 1080, Ultra), Total War Saga: Troy (1920 x 1080, Ultra), Shadow of the Tomb Raider (1920 x 1080, Najwyższe), Metro Exodus Enhanced Edition (1920 x 1080, Ultra) oraz Cyberpunk 2077 (1920 x 1080, Ultra). Jeśli w danej grze dostępny był ray tracing i DLSS to obie technologie zostały wyłączone.

Pamięci oczywiście wypadają słabiej od szybszych modeli, ale oferują na pewno dobrą wydajność jak na oferowane taktowanie. Nie miałem tutaj problemów ze stabilnością kości przy włączonym profilu XMP. Jeśli więc szukacie pamięci 3000 MHz to na pewno wydajność testowanych powinna Was zadowolić.

Podkręcamy XPG Spectrix D41 4x 8 GB 3000 MHz

Próby podkręcania wykonałem po podniesieniu napięcia do 1,5 V. Udało mi się uzyskać 3400 MHz. Natomiast poluzowanie opóźnień do 18-20-20-42 nie wpłynęło na maksymalne taktowanie. Dlatego też testy wykonałem przy domyślnych opóźnieniach oraz taktowaniu 3400 MHz.

OC oczywiście zwiększyło wyniki w testowanych programach i grach, więc tutaj możecie zyskać na wydajności.

Test XPG Spectrix D41 4x 8 GB 3000 MHz – podsumowanie

Testowane pamięci na pewno są warte rekomendacji. Oferują one dobrą wydajność jak na swoje parametry, są dobrze wykonane oraz mają podświetlenie, któe wielu z Was może przypaść do gustu. Można też je lekko podkręcić i zyskać na wydajności. Problemem może być tylko cena.

Zestaw 2x 8 GB znalazłem w cenie 500 zł, co jest zdecydowanie zbyt dużą kwotą. Nawet wersje 3600 MHz są tańsze, więc tutaj mam nadzieję, że jest to tylko chwilowy skok. Jeśli więc cena spadnie do znacznie rozsądniejsze (poniżej 380 zł za dwie sztuki – tylko kosztuje 2x 8 GB 3200 MHz) to jeśli zależy Wam na taktowaniu 3000 MHz oraz podświetleniu to moim zdaniem warto wybrać testowany sprzęt.