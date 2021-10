Test chłodzenia NZXT Kraken X53 RGB White

NZXT Kraken X53 RGB White to biała wersja znanej serii AiO. Czy oprócz ciekawego wyglądu oferuje ona dobrą wydajność?

Co otrzymujemy wraz z NZXT Kraken X53 RGB White?

NZXT załącza do chłodzenia raczej standardowe dodatki. Mamy więc instrukcję, zestaw montażowy, kable do blokopompki, kable to synchronizacji podświetlenia, przejściówkę 1x 4 pin -> 3x 4 pin. Szkoda, że nie ma dołączonej tubki z pastą termoprzewodzącą – ta jest nałożona bezpośrednio na podstawkę. Gwarancja wynosi aż 6 lat.

Specyfikacja NZXT Kraken X53 RGB White

Chłodnica ma wymiary 123 x 275 x 30 mm i została wykonana z aluminium. Wentylatory możecie zamontować z obu stron, co jest dodatkowym plusem. Z Chłodnicy wychodzą dwa 400 mm węże, które mają ruchome połączenie z blokopompką. Są one oplecione nylonem i są dosyć elastyczne. Szkoda jednak, że nigdzie nie widzę korka, po którego odkręceniu można uzupełnić poziom cieczy w układzie.

Blokopompka ma wymiary 80 x 55 mm. Sporym plusem dla wielu osób będzie obracana górna część z logiem NZXT (ze skokiem 30°) . Całość można więc zamontować w dowolnej orientacji. Do tej części AiO podłączacie kabel ze złączem SATA, 3 pin i wejściem na podświetlenie wentylatorów oraz drugi USB, dzięki któremu możecie całością sterować poprzez oprogramowanie NZXT CAM. Oprogramowanie jest wymagane do sterowania podświetleniem czy pracą AiO – musicie mieć to na uwadze. Podstawa bloku jest miedziana i znajduje się tam fabrycznie nałożona pasta termoprzewodząca.

W zestawie znajdują się dwa wentylatory Aer RGB 2 120 mm o maksymalnej prędkości 1500 RPM. Przepływ powietrza wynosi wtedy 52,44 CFM, ciśnienie 1,35 mmH2O, a głośność 33 dBA. Śmigła mają 4-pinową wtyczkę, czyli obsługują PWM. Dodatkowe wejście i wyjście z boku służy do podłączenia podświetlenia – nie ma tutaj typowego kabla 3-pin ARGB.

Czytaj też: Test chłodzenia Gelid Glacier RGB

Wygląd i montaż NZXT Kraken X53 RGB White

AiO prezentuje się bardzo dobrze – biała konstrukcja wygląda naprawdę świetnie. Tutaj producent zadbał o obecność tego koloru na każdej części chłodzenia. Plusem jest także znakomita blokopompka z efektem nieskończoności. Natomiast same wentylatory nie są w stanie wyświetlać tych samych efektów ARGB. Chodzi mi tutaj o to, że jeden kolor przechodzi z jednego wentylatora na drugi, nie znalazłem opcji, aby obydwa wyświetlały to samo (oczywiście w przypadku RGB jest to możliwe). Osobiście bardziej mi się podoba wyświetlanie tego samego w jednym czasie, bowiem inaczej trochę dziwnie to wygląda, zresztą macie przykład na filmie i zdjęciach.

Montaż jest bardzo prosty. Do backplate przykręcamy śruby dystansowe, na to nakładamy blokopompkę i przykręcamy śrubami. Prościej już tego nie da się wymyślić i spokojnie w pojedynkę dacie radę całość zamontować.

Zebrane najważniejsze parametry NZXT Kraken X53 RGB White

Wymiary chłodnicy: 123 x 275 x 30 mm

TDP: b.d.

Długość węży: 400 mm

Dołączone wentylatory: 2x Aer RGB 2 120 mm

Maksymalna prędkość wentylatorów: 1500 RPM

Maksymalny przepływ powietrza: 52,44 CFM

Maksymalne ciśnienie: 1,35 mmH2O

Maksymalna głośność: 33 dBA

Wymiary blokopompki: 80 x 55 mm

Maksymalna prędkość pompki: 2800 RPM

Kompatybilność z podstawkami: Intel: Socket LGA 1200, 115X, 1366, 2011, 2011-3, 2066; AMD: AMD Socket AM4, sTRX4*, TR4* (*zapinka nie dołączona)

Gwarancja: 6 lat

Platforma testowa Procesor Intel Core-i7 11700K Pasta Noctua NT-H1 Panel Scythe Kaze Master II Płyta główna Z590 Aorus Master Pamięć RAM XPG Spectrix D50 2x 8 GB 3600 MHz CL18 Dysk Silicon Power XD80 512 GB Karta graficzna Asus GTX 1650 ROG Strix OC Zasilacz Be quiet! Dark Power Pro 11 1200W Monitor AOC G2868PQU

Testy NZXT Kraken X53 RGB White

W testach bez OC AIO wypada bardzo dobrze. Bez problemów możecie je ustawić na 800 RPM i cieszyć się w pełni akceptowalnymi temperaturami. Co więcej na maksymalnych obrotach wypada ono podobnie do propozycji Fractala (też 240) o znacznie wyższych maksymalnych RPM.

Po OC AiO również radzi sobie z procesorem. Tutaj potrzebne są jednak maksymalne obroty śmigieł, bowiem na 1200 RPM jest już gorąco, a na 800 RPM procesor szybko osiągnął 100°C na przynajmniej jednym z rdzeni. W tym momencie test został przerwany. Natomiast wyniki nadal są bardzo dobre.

Na maksymalnych obrotach chłodzenie jest cichsze od pozostałych, ze względu na mniejsze RPM. Jest ono nadal głośne, ale nie przekracza 50 dBA. Na 1200 RPM wyniki są dobre, choć nie jest to w takim trybie najcichsze AiO 240. Na 800 RPM całość jest już bardzo cicho.

Czytaj też: Test chłodzenia Fractal Design Lumen S36

Test NZXT Kraken X53 RGB White – podsumowanie

NZXT Kraken X53 RGB White znalazłem w cenie ok. 799 zł. Na razie jednak nie ma go w zbyt wielu sklepach, więc cena może jeszcze spaść. Jeśli szukacie białego chłodzenia cieczą z podświetleniem to moim zdaniem warto się nim zainteresować.

AiO jest dobrze wykonane oraz naprawdę fajnie wygląda. Można się przyczepić wspomnianej przeze mnie kwestii z efektami ARGB na wentylatorach, ale jest to już kwestia gustu. Sama blokopompka wygląda świetnie, a obracana góra pozwala na montaż w dowolnej orientacji.

Reklama

Chłodzenie wypadła bardzo dobrze w testach. Mimo maksymalnych obrotów równych 1500 RPM potrafi ono zrównać się wydajnością z propozycją Fractala. Na mniejszych obrotach jest również bardzo dobrze, choć jeśli podkręcacie procesor pokroju 11700K to raczej będziecie musieli się przyzwyczaić do maksymalnych RPM pod obciążeniem. Ze względu na mniejsze maksymalne obroty AiO jest cichsze od konkruencji, choć nadal może przeszkadzać. Na 1200 RPM jest już znacznie lepiej, a na 800 RPM jest prawie idealnie.

Pamiętajcie tylko, że NZXT Kraken X53 RGB White trzeba podłączyć do złącza USB 2.0 na samej płycie głównej (nie na tylnym panelu płyty) i zainstalować oprogramowanie NZXT CAM. Jeśli jednak Wam to nie przeszkadza, szukacie ciekawego białego AiO albo co więcej budujecie cały zestaw w oparciu o sprzęt NZXT to powinniście być z testowanej propozycji zadowoleni.