Zdjęcia Kia Niro nowej generacji. Pierwszy prototyp bez ciężkiego maskowania

Wedle oczekiwań Kia Niro nowej generacji zadebiutuje jeszcze w tym roku na 2022 rok modelowy. Nie oczekujcie jednak, że będzie to dotyczyło całego świata, bo takie plany firma ma najpewniej ze swoim rodzimym, południowokoreańskim rynkiem. Pozostali poczekają na ten model w nowym wydaniu zapewne rok, ale już teraz możemy rzucić okiem na to, co szykuje dla nas Kia.

Zdjęcia Kia Niro nowej generacji. Nowy pokazał pokazał więcej ciała

Kia Niro nowej generacji zadebiutuje tym samym ledwie pięć lat po wprowadzeniu jej do produkcji i dwa lata po ostatnim odświeżeniu. Testowe egzemplarze tego modelu nie raz i nie dwa udało się uchwycić fotografom szpiegowskim na publicznych drogach i dziś nie jest inaczej. Najnowszy prototyp został przyłapany na publicznych testach bez ciężkiego kamuflażu, bo w miejscu luźnego materiału i fałszywych paneli znalazła się ciasna okleina, płatająca figle naszym oczom. To z kolei pozwala nam przyjrzeć się szczegółom przedniego zderzaka.

Chociaż wedle spekulacji Niro pozostanie na swojej dotychczasowej platformie, charakter tego kompaktowego crossovera ulegnie zmianie. Względem poprzednika zapewni nieco większy rozstaw osi w porównaniu do obecnego modelu, co na zdjęciach potwierdzają zmienione (patrz słupek C) i wydłużone tylne drzwi. Dziś mamy pierwszą okazję podejrzeć w tak dobrej jakości rzeczywisty wygląd przodu, który rzeczywiście czerpie inspirację z konceptu Habaniro z 2019 roku.

Oznacza to tyle, że w Kia Niro nowej generacji rzeczywiście doczekamy się nowej osłony chłodnicy na modłę nie tego znanego, „tygrysiego” a „rekiniego nosa”. Względem wspomnianej koncepcji znacząco zmieniły się same światła przednie, bo zamiast wlotów powietrza oddzielonych LEDami, Kia postawiła na standardowe klastry. Na tyle nadal Kia stosuje ciężki kamuflaż ze sztucznymi panelami, ale zdjęcia i tak ujawniają stromo nachylone tylne szyby i światła typu bumerang, które znalazły się również w Habaniro.

Warto też wspomnieć, że obecność przyczepki z tyłu nie jest spowodowana tym, że testerzy Kii dorabiają sobie w transporcie na boku, a testami. Dzięki takiemu obciążeniu sprawdza się, jak nowy samochód sprawdza się pod większym obciążeniem, będąc zmuszonym ciągnąć kilkaset kilogramów z tyłu. Na imponujące możliwości holownicze jednak nie liczcie, bo wedle plotek nadal w grę będzie wchodził czterocylindrowy układ hybrydowy ze spalinową jednostką o pojemności 1,6 litra, który generuje łącznie 141 koni mechanicznych dla dzisiejszego Niro.